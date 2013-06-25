13 ميليون تردد وسايل نقليه در محورهاي خراسان شمالي ثبت شد

سعيد سبحاني در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس آمار و اطلاعات دريافتي از دستگاههاي ترددشمار، تردد وسايل نقليه در 28 محور استان در 3 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 درصد افزايش داشته است.

وی اظهارداشت: طی این مدت 13 میلیون و 369 هزار و 680 خودرو در محورهای مواصلاتی استان تردد کرده اند.

سبحانی تصریح کرد: تردد خودروهای در محورشیروان به بجنورد با یک میلیون و 276 هزار و 704 وسیله نقلیه، پرترددترین و محور سه راهی چمن بید به گرمه با 64 هزار و 496 وسیله نقلیه کمترین تردد را داشته است.

وی گفت: از مجموع 13 میلیون و 369 هزار و 680 تردد، 17 درصد با تعداد دو میلیون و 272 هزار و 864 مورد، مربوط به وسایل نقلیه سنگین و 83 درصد با تعداد 11 میلیون و 96 هزار و 816 تردد، مربوط به وسایل نقلیه سبک بوده است.

سبحانی افزود: بيشترين تردد در محورهای این استان، در ساعات 9 الي 10 و 17 الي 20 بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی در مسیر جاده آسیایی قراردارد و سالانه بیش از 15 میلیون زائر و مسافر از محورهای این استان تردد می‌کنند.