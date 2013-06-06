1200 فقره کارت معاینه فني ناوگان سنگين در خراسان شمالي صادر شد

سعيد سبحاني در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهميت سلامت فني ناوگان و ايمني حمل و نقل جاده اي كه در نهايت سبب كاهش حوادث جاده اي مي شوند، افزود: در خراسان شمالي دو مركز مكانيزه مجاز معاينه فني در شهرهاي بجنورد و شيروان فعاليت دارند كه اين مراكز براي خودورهاي سنگين و نيمه سنگين برون شهري، برگ معاينه فني صادر مي كنند.

وي با بيان اينكه در دو ماهه نخست سال جاري هزار و 295 برگ معاينه فني ناوگان سنگين برون شهري در اين استان صادر شده است، اظهار داشت: اين ميزان به نسبت مدت مشابه سال پيش حدود 13 درصد كاهش داشته است.

سبحاني اضافه كرد: همچنين تعداد برچسب هاي قبول شده در دو ماهه نخست سال جاري هزار و 203 فقره بوده است كه اين ميزان به نسبت مدت مشابه سال گذشته حدود 14 درصد افزايش يافته است.

به گفته وي در سال 91 در مجموع هشت هزار و 356 فقره كارت معاينه فني براي ناوگان سنگين برون شهري در خراسان شمالي صادر شده بود.

اين مسئول در ادامه يكي از علل مهم حوادث جاده اي را وجود نقص فني و عدم ايمني ناوگان سنگين برون شهري اعم از كاميون، اتوبوس، ميني بوس و انواع كشنده ها ذكر كرد و افزود: صحيح كار كردن خودروها نقش به سزايي در كاهش سوانح رانندگي دارد.

مديركل حمل و نقل و پايانه هاي خراسان شمالي بازديد دوره اي از مركز مكانيزه با مشاركت نمايندگان راهنمايي و رانندگي و نماينده محيط زيست، نظارت بر نحوه انجام دستگاه هاي آزمايشگر، نظارت بر دريافت نرخ هاي مصوب جهت انجام آزمايش، كنترل برچسب هاي صادر شده، كنترل بر صحت نتايج دستگاه هاي آزمايشگر به طوري كه همه دستگاه هاي موجود با توجه به مكانيزه بودن آن بايد در تاريخ هاي مقرر كاليبره شده و از شركت مورد نظر گواهي كاليبره دريافت نمايند، كنترل پروانه فعاليت معتبر و ... شماري از فعاليت اين اداره كل در حوزه ايمني و سلامت ناوگان سنگين برون شهري محسوب مي شود.

سعيد سبحاني از رانندگان وسایل نقلیه سبک و سنگین خواست برای حفظ سلامت خود و سرنشینان خودرو و همچنین داشتن سفری ایمن و مطمئن نسبت به انجام معاینه فنی خودرو در زمان مقرر(هر سال یکبار)از طریق مراکز مجاز اقدام کنند.

وي با بيان اينكه یکی از دلایل تصادفات جاده ای، نقص فنی خودروها است، اظهار داشت: خودروی دارای نقص فنی از عوامل بروز و وقوع تصادفات و سوانح جاده ای محسوب مي شود به همين دليل رانندگان باید با اطمینان از سلامت فنی خودرو، اقدام به تردد در جاده ها كنند.