مرگ معمار ورزشگاه آزادی/ جهانی شدن کاخ گلستان و جهانی نشدن میمند

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته با خبر خوشی آغاز شد. خبر این بود که مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ گلستان در سي‌ وهفتمين اجلاس سالانه كميته ميراث جهاني يونسكو بررسی و در فهرست میراث جهانی ثبت شد.

کاخ گلستان که پرونده آن از در سال 2007 به سازمان یونسکو ارسال شده بود توانست رضایت کارشناسان میراث جهانی یونسکو را در سی و هفتمین اجلاس سالانه کسب کرده و در نهایت در فهرست میراث جهانی قرار بگیرد. به این ترتیب ایران دارای 16 اثر جهانی شد.

تا قبل از این، اتفاقاتی از جمله مرتفع بودن ساختمان دادگستری در کنار کاخ گلستان و منصوب شدن مدیران غیرمتخصص برای مدیریت آن، موجب شده بود تا دوستداران و کارشناسان میراث فرهنگی نگران ثبت آن شوند. با این حال پس از بررسی مسائل، کارشناسان یونسکو این کاخ را به عنوان شانزده اثر تاریخی ایران در جهان ثبت کردند.

در این نشست، ارگ بم که در فهرست ميراث در خطر قرار داشت، از این ليست خارج شد. همچنین قرار است پرونده منظر فرهنگی روستای تاریخی میمند کرمان نیز در این اجلاس بررسی شود تا در فهرست میراث جهانی یونسکو به عنوان هفدهمین اثر تاریخی از ایران جای بگیرد.

روستای تاریخی میمند کرمان ثبت جهانی نشد

تبادل‌نظرها پیرامون پرونده روستای تاریخی میمند در نهایت به تأیید ارزش برجسته‌ جهانی آن و ابلاغ افزوده‌ شدن برخی اطلاعات تکمیلی طی دو ماه آینده انجامید و مقرر شد که پرونده در جریان اجلاس آتی یونسکو ثبت شود.

قول دیگر رئیس جمهور محقق نشد

نزدیک به روزهای آخر عمر دولت دهم، خبر رسید برخی از وعده ها و طرحهای اجرایی در حوزه صنایع دستی پیگیری نمی شود از جمله، قولی که رئیس جمهور درباره اختصاص 500 میلیون دلار برای حمایت از صنایع دستی داده بود، به سرانجام نرسید.

ورود يک ميليون و 180 هزار گردشگر خارجي به ایران

معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد: يک ميليون و ۱۸۰ هزار و ۸۴۳ نفر گردشگر خارجي طي ۳ ماه نخست سال جاري به کشور آمدند. طي 3 ماه نخست سال گذشته 916 هزار و 486 نفر گردشگر خارجي به کشور وارد شدند.

خردادماه امسال 444 هزار و 618 نفر ورود گردشگر خارجي به کشور آمدند در حالي‌که اين آمار در مدت مشابه سال گذشته 321 هزار و 544 نفر بوده است.

تخریب عمدی یک بنای تاریخی پس از حذف آن از فهرست میراث ملی

یکی از سرمایه داران اهوازی که سابقه حذف یک بنای تاریخی را دارد، سرای عجم اهواز را نیز خریداری و از فهرست میراث ملی خارج کرد تا با تخریب عمدی سقف سرا، این بنا را نیز از بین ببرد.

سراي عجم در اهواز که تا کمتر از یک دهه پیش محل رفت و آمد تجار مرکزی ترین خیابان های بازار این کلان شهر بود در آستانه تخریب کامل توسط مالک قرار دارد با این حال تاکنون سازمان ميراث فرهنگی و شهرداری اهواز برای اين بنا اقدام مرمتی و پیشگیرانه ای انجام نداده اند.

سرای عجم در سال 1382 با شماره 10875 به ثبت رسيد اما یکی از سرمایه داران اهواز با خرید این بنا در سال 1385 تلاش های بسیاری کرد تا آن را از فهرست آثار ملی خارج کند.

معمار استادیوم آزادی درگذشت

عبدالعزیز فرمانفرمائیان، معمار معاصر ایرانی، استاد دانشگاه تهران و از بنیان گذاران نظام مهندسی جدید در ایران فرزند عبدالحسین میرزا فرمانفرما از متموّلین طراز اول ایران و عزت‌الدوله دختر مظفرالدین شاه قاجار بود که مهمترین بناهای ایران از جمله استادیوم آزادی، فرودگاه مهرآباد و ... را طراحی کرده است او روز جمعه 31 خردادماه در اسپانیا در گذشت.

