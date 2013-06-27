برگزاری مراسم شهدای هفتم تیر در گنبد/ اقتدار قوه قضاییه به اجرای عدالت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قربانی امام جمعه موقت گنبدکاووش چهارشنبه شب در این مراسم از شهید بهشتی به عنوان سید و سالار شهدای انقلاب اسلامی نام برد و گفت: شهید بهشتی نقش مهمی در تدوین نظام سیاسی و قانون اساسی داشتند.

حجت الاسللم سید حسن حسنی امام جمعه مینودشت نیز در این مراسم گفت: از اوایل انقلاب تاکنون شهدای زیادی تقدیم نظام مقدس اسلامی شده است که اثرات زیادی در تعالی نظام داشته است.

وی اظهار داشت: اقتدار نظام به قوه قضاییه و اقتدار این قوه به اجرای عدالت است و قوه قضاییه تیغ نظام علیه کسانی است که امنیت کشور را مختل می کنند و آرامش مردم را بر هم می زنند.

وی عنوان کرد: عملکرد صادقانه قضات برای خدا، قاطعیت در برخورد با جرایم و اجرای عادلانه قانون و برخورد اسلامی مردم با قضات از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام حسینی با قدردانی از حضور پرشور مردم در انتخابات گفت: حماسه سیاسی در انتخابات 24 خرداد رقم خورده است.