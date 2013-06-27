۶ تیر ۱۳۹۲، ۹:۴۵

برگزاری مراسم شهدای هفتم تیر در گنبد/ اقتدار قوه قضاییه به اجرای عدالت است

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: مراسم گرامیداشت شهدای هفتم تیر و هفته قوه قضاییه در مسجد جامع شهرستان گنبدکاووس برگزاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قربانی امام جمعه موقت گنبدکاووش چهارشنبه شب در این مراسم از شهید بهشتی به عنوان سید و سالار شهدای انقلاب اسلامی نام برد و گفت: شهید بهشتی نقش مهمی در تدوین نظام سیاسی و قانون اساسی داشتند.
 
حجت الاسللم سید حسن حسنی امام جمعه مینودشت نیز در این مراسم گفت: از اوایل انقلاب تاکنون شهدای زیادی تقدیم نظام مقدس اسلامی شده است که اثرات زیادی در تعالی نظام داشته است.
 
وی اظهار داشت: اقتدار نظام به قوه قضاییه و اقتدار این قوه به اجرای عدالت است و قوه قضاییه تیغ نظام علیه کسانی است که امنیت کشور را مختل می کنند و آرامش مردم را بر هم می زنند.
 
وی عنوان کرد: عملکرد صادقانه قضات برای خدا، قاطعیت در برخورد با جرایم و اجرای عادلانه قانون و برخورد اسلامی مردم با قضات از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
 
حجت الاسلام حسینی با قدردانی از حضور پرشور مردم در انتخابات گفت: حماسه سیاسی در انتخابات 24 خرداد رقم خورده است.
