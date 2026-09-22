  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

ادای احترام سخنگوی قوه قضائیه به شهدای دانش آموز میناب

ادای احترام سخنگوی قوه قضائیه به شهدای دانش آموز میناب

بندرعباس-سخنگوی قوه قضائیه با حضور در گلزار شهدای مدرسه شجره طیبه به شهدای دانش آموز ادای احترام کرد.

دریافت 20 MB
کد مطلب 6954672

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه