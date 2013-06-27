افزایش تعداد چادرهای برپا شده در میدان التحریر/ دو کشته و 225 زخمی در المنصوره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع مصری اعلام کردند: تعداد چادرهای برپا شده در میدان التحریر به 33 عدد افزایش یافته است.

از سوی دیگر محمود بدر موسس گروه موسوم به تمرد گفت: سخنان محمد مرسی نشان می دهد که ما در مسیر صحیح حرکت می کنیم.

از سوی دیگر گروه تمرد برنامه های ویژه مربوط به شهر بنها را در روز سی ام ژوئن مشخص کرد.

حمد صبحای عضو جبهه نجات ملی مصر در صفحه تویتر خود نوشت: پروردگارا نعمت انقلاب را مردم مصر تمام کن و انقلاب را پیروز بگردان.

این در حالی است که برخی از رانندگان مینی بوس جاده ها را در امبابه در استان الجیزه در اعتراض به نبود بنزین بستند.

از سوی دیگر منابع مصری در استان الشرقیه از به کارگیری گسترده گاز اشک آور در خیابان عبدالعزیز عیاد در برابر دفتر حزب آزادی و عدالت و در نزدیکی ساختمان استانداری و زخمی شدن تعدادی از تظاهرات کنندگان در اثر درگیری طرفداران و مخالفان مرسی خبر دادند.

منابع مصری در اسکندریه مصر نیز اعلام کردند: درگیری هایی میان طرفداران و مخالفان رخ داده است.

این درحالی است که دهها نفر از مخالفان محمد مرسی در شهر فاقوس مرکز استان الشرقیه مانع از رسیدن خودروی های آتش نشانی برای خاموش کردن آتش دفتر حزب آزادی و عدالت شدند.

شاهدان عینی در اسکندریه از دستگیری تعدادی از تظاهرات کنندگان مخالف مرسی در میدان الشهدا در اسکندریه خبر دادند.

منابع مصری از زخمی شدن پانزده نفر در درگیری های مقابل دفتر حزب آزادی و عدالت در الشرقیه خبر دادند.

این در حالی است که تظاهراتی در حمایت از مرسی در برابر ساختمان استانداری المنیا برگزار شد.

از سوی دیگر برخی منابع از کشته شدن دو نفر و زخمی شدن 225 نفر دیگر در شهر المنصوره در استان الدقهلیه خبر دادند.