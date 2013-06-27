۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۰

همزمان با سراسر کشور/

رقابت 13 هزار داوطلب خراسان شمالی در کنکور امسال آغاز شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: همزمان با دیگر استان های کشور، رقابت بیش از 13 هزار داوطلب کنکور سراسری در این استان نیز آغاز شد.

محمد وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: رقابت کنکور سراسری 92 در خراسان شمالی، صبح پنج شنبه با حضور 13 هزار و 235 داوطلب خانم و آقا، همزمان با سراسر کشور آغاز شد.

وی اظهار داشت: از این تعداد داوطلب، هفت هزار و 992 نفر معادل بیش از 60.38 درصد از داوطلبان کنکور در این استان خانم و پنج هزار و 243 نفر معادل 39.62 درصد آقا هستند.

وحیدی با بیان اینکه از صبح امروز رقابت داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و  فنی آغاز شده است، اضافه کرد: در این گروه آزمایشی در خراسان شمالی دو هزار و 310 داوطلب حضور دارند.

به گفته وی عصر امروز نیز رقابت کنکور سراسری در گروه آزمایشی هنر همزمان در سراسر کشور برگزار می شود و در این استان نیز 579 نفر داوطلب در این گروه رقابت می کنند.

این مسئول عنوان کرد: صبح جمعه هم رقابت در گروه آزمایشی علوم تجربی آغاز می شود که در این گروه آزمایشی نیز در خراسان شمالی پنج هزار و 595 نفر ثبت نام کرده اند.

وی افزود: کنکور زبان خارجی هم بعد از ظهر همان روز با شرکت هزار و 371 نفر داوطلب برگزار می‌شود.

وحیدی اظهار داشت: کنکور سراسری در گروه آزمایشی علوم انسانی نیز صبح شنبه با رقابت سه هزار و 380 نفر در این استان برگزار خواهد شد.

 

