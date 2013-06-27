هدف نفت آبادان صعود به لیگ برتر است/ سه اردوی تدارکاتی برای نفت

ناصر گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تیمش اظهار کرد: اکنون سرمربی تیم باتوجه به تجربه ای که دارد به دنبال تکمیل کادر فنی است و تا این لحظه نیز تنها کاظم فرهانی به عنوان مربی دروازه بانان برای بار دیگر به ترکیب تیم اضافه شده است.



وی افزود: همچنین ابراهیم قاسم پور در کنار معرفی دستیاران خود، به دنبال بازیکنان موثر است و با توجه به اینکه رقابتهای امسال در دهه سوم شهریورماه آغاز می شود زمان کافی را برای جذب بازیکنان مورد نظر داریم ولی باید تیم خود را بین 10 تا 15 شهریور به صورت کامل ببندیم.



مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان ادامه داد: برای آماده سازی تیم خود سه اردوی تدارکاتی را در استانهای لرستان، چهارمحال و بختیاری و البرز تدارک دیده ایم ولی زمان برپایی این اردوها با نظر سرمربی تیم است.



وی بیان کرد: امیدواریم بودجه خوبی را امسال به تیممان اختصاص دهند تا ما برای آماده سازی تیم و جذب بازیکنان مورد نظرمان شرایط بهتری داشته باشیم و بتوانیم اهداف خود را به بهترین شکل محقق کنیم.