به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی بعداز این دیدار که در محل استقرار موقت رییس جمهوری منتخب برگزار شد، گفت: آقای روحانی برای تشکیل و پشیبرد امور در دولت یازدهم سازماندهی خوبی کرده اند و کارها بخوبی پیش می رود.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود : امیدوارم اقدامات آقای روحانی بزودی به نتیجه برسد.

رئیس جمهور منتخب مردم نیز پس از این دیدار اظهارداشت: در این دیدار مباحث مختلف روز و آینده مطرح شد. ما همیشه از مشورت های خوب آیت الله هاشمی بهره مند شده ایم و خواهیم شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تاکید کرد که ما هم متقابلا از مشورت های آقای روحانی استفاده کرده ایم.