برنامه های مراکز فرهنگی شهرری در فصل تابستان تشریح شد

سید رضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های "خانه فرهنگ رازی" با اشاره به برنامه "دومین دوره جام اخلاق و شهدای ری" گفت: این برنامه که در چند قالب ترکیبی مسابقه، آموزش و نشست تدارک دیده شده، به منظور ترویج منویات رهبری در خصوص اشاعه اخلاق در عرصه اجتماعی و فرهنگ عمومی و به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان به عنوان اسوه های اخلاق است، برای مقطع سنی جوانان و نوجوانان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در این برنامه به تیم اخلاق جایزه ویژه اهدا خواهد شد؛ توجه ویژه به موضوع اخلاق، طراحی وبلاگ و روزنامه دیواری برای شهدای تیمها از موارد خلاقانه و قوت برنامه محسوب می شود.

موسوی در خصوص برنامه "محضر مشاهیر" گفت: در این برنامه نامداران مدفون در شهرری را معرفی کرده و هدف از اجرای این برنامه گردشگری است.

وی ادامه داد: برنامه "ماندگاران" به منظور ترویج روحیه مقاومت و ایثار، برنامه بازدید و تجلیل از خانواده های معظم شهدای محله برگزار می شود که ویژگی این برنامه حضور جوانان کانونهای فرهنگی مساجد محله در حین بازدید و حضور فعال آنهاست که باعث ایجاد علقه بین جوانان و شهدا نیز خواهد شد.

برگزاری برنامه "روزه داران کوچک" در خانه فرهنگ دولت آباد

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 20 تهران در خصوص برنامه های "خانه فرهنگ دولت آباد" با اشاره به برنامه "روزه داران کوچک" بیان کرد: با توجه به تأثیرگذاری آموزشهای دینی در دوران کودکی، به منظور آموزش و آشنایی کودکان پایین تر از سن تکلیف با ماه مبارک رمضان و احکام و فضای معنوی این ماه، برنامه روزه داران کوچک را با همکاری مساجد منطقه 20، همچون سالهای گذشته اجرا می کنیم.

وی اضافه کرد: در این برنامه ضمن دعوت از کارشناسان مذهبی و متخصص در حوزه کودک، برنامه های متنوع و آموزشی ویژه این مقطع سنی اجرا شده و در پایان، صرف افطاری(به اصطلاح کله گنجشکی) بعد از نماز جماعت ظهر و عصر، برای کودکان در نظر گرفته شده است.

موسوی در خصوص برنامه "ماندگاران مسجد" گفت: به مناسبت روز جهانی مسجد و تکریم همیاران فرهنگی مساجد شهرری برنامه ماندگاران مسجد با رویکرد انتقال تجربیات مسجد یاوران و معرفی و شناسایی طرحها و فعالیتهای نمونه مساجد و تقدیر از برترین امام جماعت، کانون، بسیج، مسجد، جوان ترین و مسن ترین نمازگزار و هیئت امنای نمونه در پنج مسجد منتخب برگزار می شود.

ارائه کتاب به بیماران بیمارستان های منطقه 20 تهران

وی در خصوص برنامه های "مجتمع کتابخانه ای 13 آبان" با اشاره به برنامه "سفیر مهر" عنوان داشت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ترویج کتاب و کتابخوانی در مکانهای عمومی، با همکاری مدیریت کتابخانه ها، کتابخانه های منطقه 20 تهران به صورت مشترک طرح ارائه کتاب به بیماران بیمارستانهای منطقه 20 تهران در ایام تابستان را در دو گروه بزرگسال و نوجوان به صورت گردشی و فعال در قالب طراحی لباس و فرمت کتابدار سیار که شش نفر خواهند بود، انجام می دهند که گونه کتابها بر اساس نیاز مخاطب شناسایی و دسته بندی شده و در پنج عرصه موضوعی ارائه خواهد شد.

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 20 تهران به برنامه "پاتوق کوچه به کوچه" اشاره کرد و افزود: به این صورت که منابع مختلف کتابخانه ای را به صورت سیار در مجتمعهای پر جمعیت و مکانهایی که امکان دسترسی به کتابخانه را ندارند انتقال داده و بعد از شناسایی تعداد 200 نفر از خانواده هایی که دارای فرزندان کودک و نوجوان هستند، تعداد چهار کتاب به صورت نمادین به مدت دو هفته به آنها امانت داده و بعد از مدت 14 روز مجدداً برای بازپس گیری کتابهای قبلی و امانت کتابهای جدید در محل حاضر شده که این فرایند طی چهار مرحله صورت می گیرد.

وی با اشاره به برنامه "باشگاه کودک و نوجوان" تصریح کرد: باشگاه کودک و نوجوان که دارای 290 عضو فعال است و برای اعضای فعال خود برنامه تابستانی تدارک دیده است که در این برنامه از مربیان مجرب در رشته های داستان نویسی، قصه گویی و کتاب سازی دعوت می شود که با موضوعاتی همچون آموزه های اخلاقی دینی و ایجاد انگیزه، شور و نشاط دینی برای کودکان و نوجوانان و با هدف رشد مطالعه از طریق آموزش غیر مستقیم به اجرای برنامه بپردازد.

برگزاری جشن "میلاد حضرت معصومه(س) و روز دختر" در شهرری

موسوی در خصوص برنامه های "مجتمع علوم و فنون شهید رحیمی" با اشاره به "جشن میلاد حضرت معصومه و روز دختر" گفت: به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س) جشنی با هدف تجلیل از دختران نمونه جنوب تهران برگزار می شود که در این برنامه از حضور کارشناسان حوزه مرتبط با دختران بهره گرفته و نسبت به نکو داشت مقام آن حضرت به ارائه طریق زندگی ایشان برای مخاطبین پرداخته می شود و در پایان از دختران نمونه جنوب تهران(شهرری) در حوزه های مختلف اجتماعی تجلیل خواهد شد.

وی با اشاره برنامه "از ماه تا خورشید" اضافه کرد: نظر به برگزاری موفق و استقبال بی نظیر خانه فرهنگ سیار که در فصل بهار در روستای ده خیر شهرری برگزار شد، این برنامه به صورت یک برنامه ای سه روزه در روستاهای قلعه نو، حصار ری و گل تپه در دو بخش کودک و نوجوان شامل قصه های قرآنی، اوریگامی، سفال، کاردستی، نمایش خلاق با استفاده از کاردستیهای خلاق توسط کودکان و بخش مهارتهای زندگی(تغذیه سالم، احکام فقهی و مشاوره) در دهه کرامت برگزار می شود.

موسوی در پایان گفت: تمامی این برنامه ها در مراکز مدیریت فرهنگی هنری منطقه 20 در فصل تابستان برای عموم مردم برگزار می شود و علاقه مندان می توانند برای شرکت در این برنامه ها به این مراکز مراجعه کنند.