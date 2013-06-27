۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۵۴

عباسی در گفتگو با مهر خبر داد:

اعزام 300 مبلغ در ماه رمضان در شهرستان ملایر

ملایر- خبرگزاری مهر: مدیر اداره تبلیغات اسلامی ملایراز پیش بینی اعزام 300 مبلغ در ماه رمضان در شهرستان ملایر خبر داد.

حجت الاسلام داود عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در ملایر اظهار داشت: همه ساله همزمان با ایام ماه مبارک رمضان اعزام مبلغان به مناطق مختلف با محوریت سازمان تبلیغات اسلامی انجام می شود.

وی افزود: در این زمینه اداره تبلیغات اسلامی ملایر  امسال نیز برنامه اعزام مبلغان را در دستور کار دارد.

وی اظهار داشت:با برنامه ریزی های انجام شده امسال نیز پیش بینی می شود بیش از 300 مبلغ و مبلغه جهت حضور در مناطق مختلف در ماه رمضان به مساجد، تکایا و حسینیه های شهر و روستا در ملایر اعزام شوند.

مدیر تبلیغات اسلامی ملایر  ابراز داشت: کار اعزام مبلغان دو روز قبل از ماه مبارک رمضان شروع می شود اما شروع کار این مبلغان از اول ماه رمضان است.

وی گفت: در زمینه اعزام مبلغان نیز ادارات و نهادهای مختلف از جمله روحانیون طرح هجرت واداره اوقاف و امور خیریه نیز همکاری لازم را با اداره تبلیغات در اعزام مبلغان دارند.

حجت الاسلام عباسی بیان داشت: مبلغان اعزامی برنامه های مختلفی را در ماه رمضان در مساجد و تکایا دارند که از جمله این برنامه ها می توان به تشکیل کلاس های مختلف قرآنی، احکام، جلسات و مباحث مشاوره و اخلاق و غیره اشاره کرد.

وی در پایان سخنانش افزود: اداره تبلیغات اسلامی ملایر در ماه مبارک رمضان علاوه بر اعزام مبلغ برنامه های مختلف دیگری از جملعه برگزاری کلاس های قرآنی و طرح ختم قرآن را دارد.

