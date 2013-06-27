اعزام 300 مبلغ در ماه رمضان در شهرستان ملایر

حجت الاسلام داود عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در ملایر اظهار داشت: همه ساله همزمان با ایام ماه مبارک رمضان اعزام مبلغان به مناطق مختلف با محوریت سازمان تبلیغات اسلامی انجام می شود.

وی افزود: در این زمینه اداره تبلیغات اسلامی ملایر امسال نیز برنامه اعزام مبلغان را در دستور کار دارد.

وی اظهار داشت:با برنامه ریزی های انجام شده امسال نیز پیش بینی می شود بیش از 300 مبلغ و مبلغه جهت حضور در مناطق مختلف در ماه رمضان به مساجد، تکایا و حسینیه های شهر و روستا در ملایر اعزام شوند.

مدیر تبلیغات اسلامی ملایر ابراز داشت: کار اعزام مبلغان دو روز قبل از ماه مبارک رمضان شروع می شود اما شروع کار این مبلغان از اول ماه رمضان است.

وی گفت: در زمینه اعزام مبلغان نیز ادارات و نهادهای مختلف از جمله روحانیون طرح هجرت واداره اوقاف و امور خیریه نیز همکاری لازم را با اداره تبلیغات در اعزام مبلغان دارند.

حجت الاسلام عباسی بیان داشت: مبلغان اعزامی برنامه های مختلفی را در ماه رمضان در مساجد و تکایا دارند که از جمله این برنامه ها می توان به تشکیل کلاس های مختلف قرآنی، احکام، جلسات و مباحث مشاوره و اخلاق و غیره اشاره کرد.

وی در پایان سخنانش افزود: اداره تبلیغات اسلامی ملایر در ماه مبارک رمضان علاوه بر اعزام مبلغ برنامه های مختلف دیگری از جملعه برگزاری کلاس های قرآنی و طرح ختم قرآن را دارد.