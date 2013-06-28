«امروز چلچله من...» فریبا کلهر پس از 18 سال دوباره خواندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا کلهر که در ایام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تازه‌ترین رمان خود را با عنوان «عاشقانه» از سوی نشر آموت منتشر کرده بود، بازچاپ تازه‌ای از یکی از رمان‌های قدیمی خود را با عنوان «امروز چلچله من...» روانه بازار کتاب کرد.

این رمان برای نخستین بار در سال 1374 توسط نشر کویر منتشر شده بود و این ناشر به تازگی چهارمین چاپ آن را که یک رمان نوجوانانه به شمار می‌رود، منتشر کرده است.

داستان «امروز چلچله من» در فضایی فانتزی و در شهری با عنوان «سیب ـ تمشک» می‌گذرد که مردمان آن در دو بخش مجزا از این شهر و در قالب دو گروه افراد بسیار تمیز و افراد بسیار کثیف زندگی می‌کنند و تقابل آنها با یکدیگر موجب نزاع‌های فراوانی می‌شود این ماجرا ادامه می‌یابد تا اینکه روزی یکی کودکان بخش تمیز شهر به دلیل سهل‌انگاری مردمان بخش کثیف شهر با حادثه‌ای روبرو شده و اهالی شهر را به تکاپو می‌اندازد که برای حل این مساله چاره‌ای بیندیشنده و تصمیم بر این می‌شود که شهر به دو تکه مجزای اهالی تمیز و کثیف تقسیم شود...

فضای نوشتاری کلهر در این رمان با آثار جدید تر او در زمنیه ادبیات کودک و نوجوان تفاوت دارد. طنز خفیف به کار رفته توسط نویسنده در داستان در کنار شخصیت‌پر‌دازی‌های قابل توجه در این کتاب آن را 16 سال پس از تالیف نیز برای نوجوانان اثری خواندنی و قابل توجه نگاه داشته است.

این کتاب در چاپ جدید خود در 264 صفحه و در شمارگان 1100 نسخه و قیمت 7500 تومان منتشر شده است.

فریبا کلهر فعالیت ادبی خود را در دهه شصت و با حضور در گروه مجلات رشد آغاز کرد. او حدود 13 سال و از بدو تاسیس سروش کودکان تا سال 1382 سردبیر این ماهنامه بود. وی از سال 1390 فعالیت خود را انتشار رمان برای مخاطب بزرگسال وارد فاز تازه‌ای کرد که حاصل آن انتشار آثاری چون پایان یک مرد، شروع یک زن، شوهر عزیز من و عاشقانه است.