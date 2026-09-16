مراکز معارف اسلام ناب باید به کانون کنشگری معرفتی تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین حسنخواه عصر چهارشنبه در آیین افتتاحیه مرکز معارف اسلام ناب شهرستان رشت، با تأکید بر ضرورت تعمیق معرفت دینی در جامعه اظهار کرد: آموزش معارف اسلامی نباید صرفاً با هدف آموزش و دریافت مدرک دنبال شود، بلکه باید زمینهای برای کنشگری صحیح، گفتمانسازی و تمدنسازی فراهم کند.
وی با اشاره به برخی برداشتهای سطحی از مفاهیم انقلاب اسلامی و دفاع از ارزشهای دینی افزود: گاهی افرادی درباره چرایی شهادت و مبارزه سؤال میکنند، در حالی که پاسخ به این پرسشها نیازمند شناخت عمیق از مبانی نهضت عاشورا و اندیشه اسلامی است. جمله معروف سیدالشهدا (ع) درباره مبارزه با حکومت طاغوت، نشان میدهد که حرکت آن حضرت مبتنی بر یک منظومه فکری و معرفتی بوده است.
حسنخواه با بیان اینکه یکی از اهداف مراکز معارف باید ایجاد پیوند میان «معرفت» و «کنش» باشد، گفت: اگر بخواهیم در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و تمدنی اثرگذار باشیم، ابتدا باید خودمان را اصلاح و معرفت خود را تقویت کنیم و سپس این معرفت را به خانواده و جامعه پیرامون خود منتقل کنیم.
وی با اشاره به گسترش عرفانهای نوظهور و محتوای معرفتی در فضای مجازی تصریح کرد: امروز با پدیدهای مواجه هستیم که هر فردی میتواند با استفاده از شبکههای اجتماعی، محتوای معرفتی تولید و عرضه کند. از این رو، لازم است نسل جدید با معارف اسلامی به زبان روز و متناسب با ادبیات جدید آشنا شود.
رئیس مرکز معارف اسلام ناب گیلان با اشاره به تغییرات نسلی و رشد کودکان در فضای فناوری اظهار کرد: نسلهای جدید با اینترنت و ابزارهای هوشمند رشد میکنند و حتی کودکان خردسال نیز از ابزارهای جستوجو و هوش مصنوعی استفاده میکنند. بنابراین نمیتوان با ادبیات گذشته با این نسل سخن گفت و انتظار داشت پرسشهای آنان با همان شیوههای قدیمی پاسخ داده شود.
ضرورت شکلگیری مجموعههای تخصصی معارف برای گروههای مختلف
وی ادامه داد: معلم، استاد حوزه و فعال فرهنگی باید اطلاعات خود را بهروز کند و با ادبیات جدید به سراغ نسل جدید برود؛ زیرا اگر دانشآموز امروز پرسشی مطرح کند، نمیتوان با پاسخهای قدیمی و غیرمتناسب با فضای فکری او، انتظار تأثیرگذاری داشت.
حسنخواه از طراحی دورههای «الهیات کاربردی» و «الهیات تخصصی» در مراکز معارف اسلام ناب خبر داد و گفت: تلاش ما این است که آموزشها به عرصه عملیات و میدان کنشگری اجتماعی وارد شود و افراد پس از طی دورههای آموزشی بتوانند در عرصههای مختلف گفتمانسازی و فعالیت فرهنگی نقشآفرینی کنند.
وی همچنین بر ضرورت شکلگیری مجموعههای تخصصی معارف برای گروههای مختلف تأکید کرد و افزود: چه اشکالی دارد در استان گیلان مجموعهای تخصصی برای دانشآموزان شکل بگیرد یا اساتید حوزه و دانشگاه با گروهی از طلاب و علاقهمندان، بستههای معرفتی مشخصی را طراحی و ارائه کنند.
رئیس مرکز معارف اسلام ناب تصریح کرد: حتی میتوان در خانههای قرآن، مجموعههای مطالعاتی و معرفتی راهاندازی کرد و بانوان دغدغهمند و علاقهمند را گرد هم آورد تا به صورت منظم به مطالعه و گفتگو درباره معارف اسلامی بپردازند.
حسنخواه با اشاره به چارچوب فعالیت مراکز معارف اسلام ناب گفت: هر مرکز باید حداقل از ظرفیت لازم برای ارائه محتوای مطالعاتی برخوردار باشد و برنامهها نیز تا حد امکان به شکل حضوری برگزار شود. هدف ما صرفاً برگزاری کلاسهای آموزشی نیست، بلکه ایجاد یک محیط علمی و معرفتی برای افرادی است که دغدغه شناخت عمیق معارف اسلامی را دارند.
وی تأکید کرد: نباید دغدغه اصلی افراد، دریافت مدرک باشد. آنچه اهمیت دارد، یافتن اندیشههای عمیق و منابع معرفتی و نشستن پای سخن اندیشمندان و مطالعه آثار آنان است. باید فرصت فراهم شود تا افراد با مبانی فکری امام خمینی (ره)، رهبر انقلاب و دیگر اندیشمندان اسلامی آشنا شوند.
حسنخواه با اشاره به فعالیت شبکه مراکز معارف اسلام ناب در کشور اظهار کرد: در سال نخست فعالیت، حدود هزار و ۵۰۰ نفر در سامانه این مجموعه ثبتنام کردند و در ادامه، این شبکه توسعه پیدا کرد. امروز صدها مرکز معارف در سراسر کشور فعال هستند و بیش از سه هزار استاد به شبکه معارفجویان متصل شدهاند.
وی افزود: این اساتید از ظرفیتهای ارزشمند علمی و فرهنگی کشور هستند و با تولید و ارائه محتوای بهروز در حوزه معارف اسلامی، میتوانند نقش مهمی در پاسخگویی به نیازهای معرفتی جامعه داشته باشند.
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