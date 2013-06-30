بندر بن سلطان مانع حل سیاسی بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن سوریه به نقل از منابع دیپلماتیک عربی گزارش داد: پس از خروج قطر از عرصه سوریه و با کناره گیری امیر آن، پرونده سوریه به دست بندر بن سلطان که به طور کامل بر ائتلاف دوحه سلطه پیدا کرده ،افتاده است به ویژه اینکه اخوان المسلمین سوریه مورد حمایت قطر و ترکیه دچار سرخوردگی شده اند.

به نوشته این رسانه، بندر بن سلطان به اعضای ائتلاف دوحه دستور داده است که با مسئولان روسی ملاقات نکنند تا فشاری به آنها برای شرکت در نشست ژنو 2 وارد نشود.

این رسانه می افزاید: مسکو اخیرا نامه ای از گروه موسوم به منبر دموکراسی -که بنیانگذار آن میشل کیلو است- در نپذیرفتن گفتگو با مسئولان روس دریافت کرده است.این نامه به امضای سمیر عیطه و با دستور مستقیم بندر بن سلطان نوشته شده است.

این منابع بیان کردند:در حالی که پاریس و واشنگتن مایل به حضور نظامیان در ائتلاف دوحه هستند بندر بن سلطان نظر دیگری دارد و خواستار تشکیل دو هیئت یکی نظامی و دیگری غیرنظامی است.

منابع فوق افزودند: علت دیدگاه بن سلطان ترس از دامنگیر شدن رسوایی ها و کشتار نظامیان بر ائتلاف و نقش سیاسی آن است.

الوطن می نویسد: واشنگتن مایل به انتخاب سلیم ادریس افسر جدا شده از بدنه نظام سوریه به رهبری مخالفان به ویژه پس از رسوایی ها و شکستهای متعدد آنهاست، اما بندر بن سلطان خواستار دادن مهلت بیشتر به ائتلاف دوحه برای بازنگری و ورود شخصیت های جدید از جمله لوی صافی با تابعیت آمریکایی و احمد عاصی جربا از قبایل نزدیک به آل سعود و نیز حضور مجدد برهان غلیون است.

بر اساس این گزارش، همه اقدامات بندر بن سلطان و واشنگتن به منظور وقت کشی برای کمک به گروه موسوم به ارتش آزاد برای کسب دستاوردی میدانی قبل از رفتن به نشست ژنو است.الوطن می نویسد: وقایع و حقایق همه حاکی از این است که آینده ای برای ائتلاف در حال احتضار وجود ندارد و امیدی به تحقق دستاوردهای میدانی از سوی ارتش آزاد سوریه وجود ندارد.