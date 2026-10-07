ضرورت تقویت پیوند مدرسه، خانواده و جامعه برای ارتقای کیفیت آموزش

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی صبح چهارشنبه در نشست با جمعی از فرهنگیان و مدیران آموزش و پرورش شهرستان میاندورود، با اشاره به جایگاه مهم آموزش و پرورش در آینده کشور، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری برای تربیت نسل آینده، از مهم‌ترین مسئولیت‌های مدیران و دستگاه‌های اجرایی است و در این مسیر باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.

وی افزود: مسئولان در قبال مردم وظیفه خدمتگزاری دارند و در حوزه آموزش و پرورش نیز باید با شناسایی دقیق مسائل، برای ایجاد محیطی آرام، امن و مناسب برای رشد علمی، فرهنگی و تربیتی دانش‌آموزان تلاش شود.

فرماندار میاندورود با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم مدیران مدارس با دانش‌آموزان، خاطرنشان کرد: شناخت دغدغه‌ها و مسائل دانش‌آموزان باید به یکی از اولویت‌های مدیریت مدارس تبدیل شود و مدیران لازم است با حضور مؤثرتر در محیط مدرسه، مسائل را از نزدیک شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.

بابایی لولتی همچنین ارتباط مدیران مدارس با معلمان را مهم دانست و گفت: بخشی از مشکلات حوزه آموزش و پرورش با گفت‌وگو و شناخت دقیق نیازهای فرهنگیان قابل پیگیری است و مدیران باید زمینه ارتباط مستمر و مؤثر با معلمان را فراهم کنند.

وی ادامه داد: واگذاری بخشی از امور اجرایی می‌تواند فرصت بیشتری برای مدیران مدارس ایجاد کند تا بر مسائل آموزشی و تربیتی، ارتباط با معلمان و دانش‌آموزان و همچنین تعامل با خانواده‌ها تمرکز بیشتری داشته باشند.

فرماندار میاندورود بر ضرورت ارائه گزارش از وضعیت مدارس و اقدامات انجام‌شده تأکید کرد و افزود: مسائل و مشکلات شناسایی‌شده باید به صورت منظم به آموزش و پرورش و فرمانداری منعکس شود تا روند پیگیری و رفع آنها با اولویت‌بندی مشخص دنبال شود.

این مسئول با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف برای حل مسائل دانش‌آموزان و خانواده‌ها، تصریح کرد: آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازهای اجتماعی و تربیتی باشد و لازم است همکاری مدارس با نهادهایی مانند بهزیستی، شبکه بهداشت و درمان و کمیته امداد امام خمینی(ره) تقویت شود.

وی بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشاوره‌ای و تخصصی دستگاه‌های خدمات‌رسان را در کاهش آسیب‌های اجتماعی و کمک به دانش‌آموزان و خانواده‌ها مؤثر دانست و خواستار توسعه این همکاری‌ها شد.

بابایی لولتی همچنین کمبود برخی امکانات و مسائل عمرانی مدارس را از دیگر موضوعات نیازمند پیگیری عنوان کرد و گفت: در شورای برنامه‌ریزی شهرستان، طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی آموزش و پرورش مورد توجه قرار دارد و تلاش می‌شود با اولویت‌بندی نیازها، ظرفیت‌های موجود برای بهبود وضعیت فضاهای آموزشی به کار گرفته شود.

فرماندار میاندورود بر ضرورت ارزیابی میدانی و مستمر وضعیت مدارس تأکید کرد و افزود: مشکلات مدارس باید به صورت دقیق احصا و بر اساس میزان اهمیت و فوریت دسته‌بندی شود تا تصمیم‌گیری و تخصیص ظرفیت‌ها با دقت بیشتری انجام گیرد.

وی همچنین نقش مدیریت محلی در ایجاد نشاط و پویایی در مدارس را مهم ارزیابی کرد و گفت: دهیاران می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های موجود در اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی مدارس مشارکت بیشتری داشته باشند و به ارتقای نشاط اجتماعی و رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان کمک کنند.

بابایی لولتی در پایان تأکید کرد: ارتقای کیفیت آموزش و تربیت دانش‌آموزان، مسئولیتی مشترک میان فرهنگیان، خانواده‌ها، مدیریت شهرستان و دستگاه‌های اجرایی است و با افزایش هماهنگی و هم‌افزایی میان این مجموعه‌ها می‌توان زمینه بهبود شرایط مدارس و رفع مسائل حوزه تعلیم و تربیت را فراهم کرد.