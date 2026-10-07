به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ نشست خبری مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به مناسبت روز ملی روستا و عشایر در محل این صندوق برگزار شد.

حامد قادرمرزی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ضمن تبریک این مناسبت، بر اهمیت حیاتی سکونتگاه‌های روستایی در ساختار اقتصادی و امنیت ملی ایران تأکید کرد.

وی جمعیت روستایی کشور را یکی از توانمندی‌های بزرگ در مقایسه با سایر ملل جهان دانست و نقش آن را در تأمین امنیت غذایی و ثبات اقتصادی غیرقابل انکار قلمداد کرد.

جمعیت روستایی ایران؛ فراتر از مرزهای منطقه‌ای

وی با استناد به آخرین سرشماری رسمی کشور، جمعیت روستایی ایران را معادل ۲۶ درصد از کل جمعیت ۸۵ میلیونی کشور برآورد کرد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با بیان اینکه جمعیت روستایی ایران بالغ بر ۲۰ میلیون و ۷۳۵ هزار نفر است، افزود: اگر این جمعیت را با سایر کشورها مقایسه کنیم، ایران در رتبه ۵۸ جهان قرار دارد. حجم جمعیت روستایی ایران به تنهایی از جمعیت کشورهایی نظیر بلژیک، یونان، اردن، سوئد، امارات و اتریش بیشتر است. همچنین این جمعیت بیش از ۷ برابر جمعیت قطر و بیش از ۱۲ برابر جمعیت بحرین است که نشان‌دهنده پتانسیل بالای انسانی در پهنه سرزمین ایران است.

روستا؛ ستون اصلی امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی

این مسئول دولتی با تأکید بر نقش حیاتی روستا در زنجیره تأمین، امنیت غذایی را مستقیم به فعالیت‌های روستاییان و عشایر پیوند داد و اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی و بحران‌های جهانی، امنیت غذایی ابزاری برای بقای ملت‌ها است و این امنیت، مرهون زحمات بی‌وقفه روستاییان و عشایر است.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت اقتصاد مقاومتی افزود: بخش کشاورزی و تولیدات روستایی، بخش عمده‌ای از مواد اولیه صنایع را تأمین کرده و نقش کلیدی در ارزآوری کشور ایفا می‌کنند. اگرچه در دهه‌های گذشته با چالش‌هایی در حوزه خودکفایی مواجه بوده‌ایم، اما با بازگشت به مسیر تولید و تقویت پیوندهای میان بخش کشاورزی و صنعت، می‌توان جایگاه استراتژیک ایران را در بازارهای جهانی بازگرداند.

چالش‌های تاریخی و ضرورت بازگشت به روستاها

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان در بخش دیگری از سخنان خود به ریشه‌های تخلیه جمعیتی روستاها اشاره کرد و گفت: در دهه‌های گذشته و تحت تأثیر تفکرات مرکز-پیرامون و تمرکززدایی‌های نادرست، شاهد موج مهاجرتی گسترده از روستاها به شهرها بودیم که منجر به تخلیه جمعیتی بسیاری از آبادی‌ها شد. با این حال، امروز با توجه به نیاز مبرم کشور به اشتغال‌زایی و مقابله با بیکاری، بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی-تکمیلی در روستاها، بیشترین ظرفیت را برای جذب نیروی کار و ثبات اقتصادی دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به تغییرات قوانین تقسیمات کشوری و شناسایی روستاها بر اساس استانداردهای جدید (حداقل ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر سکنه)، ضرورت توجه دولت و نهادهای ساختاری به این سکونتگاه‌ها برای حفظ منابع طبیعی و توزیع متعادل جمعیت در پهنه کشور، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

تحول در خدمات صندوق بیمه اجتماعی

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، ضمن اشاره به چالش‌های موجود در خدمات‌رسانی به آبادی‌های کوچک و کم‌جمعیت، از تحول گسترده در عضویت صندوق بیمه در دوران دولت جدید و نقش کلیدی روستاییان در صیانت از مرزهای کشور خبر داد.

قادرمرزی در ادامه سخنان خود، به بررسی چالش‌های ساختاری در سکونتگاه‌های روستایی پرداخت و خاطرنشان کرد که بر اساس قوانین موجود، از میان ۶۲۲۸۵ آبادی کشور، حدود ۲۳ هزار آبادی با جمعیت کمتر از ۱۰۰ نفر یا ۲۰ خانوار طبقه‌بندی می‌شوند که در واقع در زمره «روستا» قرار نمی‌گیرند.

چالش پایداری جمعیت و امنیت مرزی

وی در این خصوص گفت: این آبادی‌های کوچک که مجموع جمعیت آن‌ها حدود نیم میلیون نفر است، با میانگین جمعیتی بسیار پایین (حدود ۲۰ نفر در هر آبادی) مواجه هستند. از نظر اقتصادی، تأمین خدمات ثانویه در این مناطق با چالش‌های جدی روبروست و پایداری جمعیت در آن‌ها از نظر سرمایه‌گذاری با تردید همراه است؛ با این حال، نباید از نقش حیاتی آن‌ها غافل شد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان با نگاهی راهبردی، نقش روستاها را در امنیت ملی ایران فراتر از مسائل اقتصادی دانست و اظهار کرد: ایران با برخورداری از ۱۵ مرز مشترک، یکی از حساس‌ترین موقعیت‌های ژئوپلیتیکی را دارد. روستاییان و عشایر در طول هزاران سال، پاسداران واقعی پهنه سرزمین مرزداران این کشور بوده‌اند. تجربه نشان داده است که هرچه تراکم آبادی‌ها و جمعیت در مناطق مرزی بیشتر باشد، ضریب امنیت نیز بالاتر می‌رود. لذا تقویت سکونتگاه‌های روستایی، مستقیماً با امنیت ملی در پیوند است.

از «حلقه مفقوده» تا «رشد جهشی» در خدمات اجتماعی

قادرمرزی با نگاهی تاریخی به روند توسعه روستایی، از تحقق امنیت اجتماعی برای کشاورزان خبر داد و گفت: در گذشته، یکی از بزرگترین خلاءهای توسعه روستایی، نبود امنیت اقتصادی و اجتماعی برای روستاییان در دوران سالخوردگی یا از کار افتادگی بود. این مسئله باعث عدم اطمینان به آینده شغلی و اجتماعی در روستا می‌شد.

وی با اشاره به تصویب‌نامه هیئت وزیران در سال ۱۳۸۳، افزود: تأسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در خرداد ۱۳۸۴، در واقع پر کردن آن حلقه مفقوده در توسعه روستایی بود. این صندوق با تمرکز بر سه خدمت بنیادین یعنی بازنشستگی، از کار افتادگی و پوشش فوت سرپرست خانوار، امنیت اجتماعی را برای این قشر به ارمغان آورد.

رکوردشکنی در جذب عضو در دولت جدید

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی، به بررسی آمار عضویت در این صندوق پرداخت و از یک تحول مهم در دوران اخیر خبر داد.

وی عنوان کرد: در طول ۱۹ سال گذشته (از سال ۱۳۸۴ تا شهریور ۱۴۰۳)، میانگین سالانه جذب عضو حدود ۱.۴۵ درصد بوده است. اما در دوران اخیر، به‌ویژه در دولت فعلی، شاهد یک رشد جهشی و بی‌سابقه در میزان پوشش بیمه‌ای روستاییان بوده‌ایم که نشان‌دهنده توجه ویژه به عدالت اجتماعی و رفاه در بخش روستا است.

رشد جهشی پوشش بیمه‌ای در صندوق کشاورزان

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، از افزایش چشمگیر سطح پوشش بیمه‌ای این صندوق در سال‌های اخیر خبر داد و با اشاره به اجرای سیاست‌های حمایتی از خانواده، از رایگان شدن حق بیمه مادران روستایی دارای ۳ فرزند و بیشتر خبر کرد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در تکمیل گزارش خود از وضعیت صندوق، بر روند رو به رشد عضویت در این سازمان تأکید کرد و گفت: در حالی که میانگین رشد سالانه پوشش بیمه‌ای در گذشته با سرعت کمتری همراه بود، در دو سال اخیر شاهد یک جهش قابل توجه بوده‌ایم؛ به‌طوری که در این بازه زمانی، ۱۲ درصد به سهم جامعه هدف ما اضافه شده است. در حال حاضر، ۴۰.۶ درصد از کل جامعه هدف (کشاورزان، روستاییان و عشایر) تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفته‌اند.

حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در روستاها

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان در ادامه، به نقش صندوق در اجرای سیاست‌های کلان کشور برای مقابله با بحران جمعیت اشاره کرد و افزود: مطابق با ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است، ما در راستای اجرای این قانون، اقدامات حمایتی ویژه‌ای را برای خانواده‌های روستایی در پیش گرفته‌ایم.

وی با توضیح جزئیات این حمایت گفت: مادران روستایی غیرشاغل که دارای ۳ فرزند یا بیشتر هستند، از مزایای بی‌سابقه‌ای برخوردار شده‌اند. در این راستا، برای سومین سال پیاپی، دولت با پرداخت ۱۰۰ درصد حق بیمه این مادران، این خدمات را به‌صورت کاملاً رایگان به آن‌ها ارائه کرده است. تا به امروز، ۳۷۵ هزار نفر از این دسته از مادران عزیز از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند که این اقدام، گامی بلند در جهت تقویت بنیان خانواده و حمایت از جوانی جمعیت در مناطق روستایی محسوب می‌شود.