به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ده‌ها هزار دانش آموز و دانشجو این روزها در سراسر فرانسه به خیابان‌ها آمده‌اند؛ اتحادیه‌ها و معلمان به دانش‌آموزان دبیرستانی پیوسته‌اند که روزهاست در جریان اعتراضاتی که با برخوردهای خشونت‌آمیز همراه بوده، خواستار بهبود شرایط آموزشی هستند.

وزارت کشور فرانسه مدعی شد که تا اوایل روز سه‌شنبه، ۸۶ هزار نفر در تظاهرات سراسر کشور شرکت کرده‌اند. این در حالی است که اتحادیه کنفدراسیون عمومی کارگران (CGT) این رقم را ۲۶۰ هزار نفر تخمین زده است.

بازداشت بیش از ۶ هزار معترض فرانسوی

در حالی که سرکوبگری پلیس فرانسه علیه دانش آموزان صدها مجروح داشته است، لوران نونز وزیر کشور، اواخر روز دوشنبه اعلام کرد که پلیس ۱۰ تحقیق داخلی را در رابطه با مطالبات مربوط به خشونت پلیس، از زمان آغاز اعتراضات، آغاز کرده است.

طبق اعلام وزارت آموزش، از زمان شروع این جنبش، ۲۴ مدرسه دچار آتش‌سوزی شده یا مورد تعرض و تخریب قرار گرفته‌اند. همچنین بیش از ۶۰۰۰ نفر دستگیر شده‌اند که ۸۷ درصد آن‌ها زیر سن قانونی هستند.

قطع شدن دست نوجوان فرانسوی توسط نیروهای ضد شورش

در روز دوشنبه، یک نوجوان ۱۵ ساله در شهر شمالی «لانس» (Lens) در اثر اصابت نارنجک صوتی که توسط نیروهای ضد شورش شلیک شده بود، یکی از دست‌های خود را از دست داد.

دانش‌آموزان از اواخر سپتامبر، ورودی صدها دبیرستان را مسدود کرده‌اند و از مشکلاتی نظیر کمبود معلم، برنامه‌های درسی بیش از حد سنگین، کلاس‌های درس فرسوده و ساختمان‌هایی که توان مقابله با افزایش دما را ندارند، شکایت دارند.

در حالی که بسیاری از اعتراضات مسالمت‌آمیز بوده است، برخی از تظاهرکنندگان اقدام به آتش‌سوزی، تخریب ایستگاه‌های اتوبوس و یا درگیری با پلیس ضد شورش کرده‌اند. پلیس نیز با باتوم، گاز اشک‌آور و گلوله‌های کنترل شورش، اقدام به سرکوب معترضان کرده است.

دولت اذعان کرده است که از زمان آغاز این جنبش، ۲۱۵ دانش‌آموز و ۷۱۵ افسر پلیس مجروح شده‌اند. اتحادیه‌ها، گروه‌های حقوق بشری و دانش‌آموزان، مقامات امنیتی را به سرکوبگری و استفاده از نیروی نامتناسب متهم کرده‌اند.

دفتر سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه اعلام کرد که ۸۵ نفر از کادر آموزشی نیز مجروح شده‌اند. دولت فرانسه تلاش دارد وجهه اعتراضات قانونی دانش آموزان فرانسوی را مخدوش کند. در همین راستا به دنبال تصویب طرحی قانونی است تا این اقدامات را تخریب اموال عمومی توصیف کرده و تظاهرات کنندگان را ملزم کند که هزینه تعمیرات را پرداخت کنند.