به گزارش خبرنگار مهر، نشست رونمایی از کتاب «خانواده، سواد رسانهای و رسانههای دیجیتال» نوشته سیدمحسن میربهرسی و محمدصادق افراسیابی، عصر روز دوشنبه 10 تیرماه با حضور جمعی از اساتید علوم ارتباطات از جمله امیدعلی مسعودی و حسن بشیر در فرهنگسرای اندیشه تهران برگزار شد.
در ابتدای این مراسم سیدمحسن میربهرسی یکی از مولفین این کتاب در سخنانی با بیان اینکه اینترنت و فضای مجای در بدو ورود به ایران به عنوان یک فرصت و نه یک تهدید مورد توجه قرار گرفت، اظهار داشت: آمارها نشان میدهد که ضریب نفوذ اینترنت در ایران تا سال قبل چیزی بیش از 43 درصد بوده است که این ضریب در کشورهای توسعه یافته بیش از 75 درصد است و ما نیز به سرعت در حال طیکردن این فاصله هستیم.
وی افزود: ما با وجود اینکه به سرعت در حال طی کردن فاصله میان خودمان و کشورهای پیشرفته در حوزه استفاده از اینترنت هستیم، اما الزامات ورود به این عرصه را هنوز یاد نگرفتهایم و بسترهای ایجاد تجارت الکترونیک را هنوز هم نمیدانیم و جالب است بدانید بسیاری از جرایم اینترنتی در جایی خارج از ایران شکل گرفته و به داخل کشور ما وارد شده است. ما در حال حاضر در داخل کشور 120 مصداق برای تعیین جرم رایانهای داریم که بسیاری از آنها تا چند سال پیش از این جرم به حساب نمیآمد و اصلا بستر ایجاد نداشت، ولی آنچه امروز با آن مواجهیم حاکی از این است که گویی در سطح اقیانوس قدم گذاشتهایم، اما عمق آن را کشف نکردهایم.
میربهرسی تاکید کرد: این کتاب نخستین اثری در کشور است که به معرفی آسیبهای فضای مجازی میپردازد. البته من جرمهای اینترنتی و رایانهای را تهدید نمیدانم و باور دارم ناآگاهی بزرگترین تهدیدی است که پیش روی ما در فضای وب و رایانه قرار دارد.
در ادامه این مراسم یاسر جبرائیلی، معاون آموزش و پژوهش خبرگزاری فارس که ناشر این اثر نیز به شمار میرود در سخنانی هدف از انتشار این کتاب را حرکت دادن جامعه به سوی منابع مکتوب پژوهشی در حوزه فضای مجازی عنوان کرد و گفت: ما معتتقدیم جامعهپذیری سیاسی فرآیندی است که ارزشهای بنیادی یک نسل را به نسل آینده منتقل میکند و اینترنت یکی از ابزارهای مهم جامعهپذیری سیاسی به شمار میرود که اگر درست شناخته شود، میتواند بسیاری از خلاءهای موجود در این مسیر را پر کند.
سخنران بعدی این مراسم محمدصادق افراسیابی از مولفان این کتاب بود.
وی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: با توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، امروزه رسانههای دیجیتال نقشی اساسی در زندگی خانوادهها خصوصا نوجوانان و جوانان پیدا کرده است. به طوری که جسیکا هیلبرمن، گزارشگر شبکه اینترنتی گفتوشنود با جهان وزارت خارجه ایالت متحده آمریکا در مقاله روابط اجتماعی انبوه جوانان از طریق شبکههای ارتباطی اینترنت میگوید: امروزه، بسیاری از نوجوانان و جوانان به فعالیتهای اجتماعی اینترنتی اشتغال دارند و برای ساختن زندگی خود و ایجاد تغییرهای غیراینترنتی از روابط و مناسبات اینترنتی استفاده میکنند. در شرایطی که زندگی نوجوانان و جوانان با اینترنت گره خورده است، توجه به ابعاد مختلف این پدیده و آشنایی با فرصتها و تهدیدهای آن امری ضروری است. به عبارت دیگر همانطور که استفاده از هر ابزاری مستلزم برخورداری از دانش مرتبط با آن ابزار است، لازمه استفاده صحیح از اینترنت نیز برخورداری از سواد رسانهای و شناخت فرصتها و تهدیدهای رسانهها و پایگاههای اینترنتی است.
وی افزود: سواد رسانهای، الگویی است تا بر اساس آن مخاطب و افکار عمومی نه به عنوان یک عنصر منفعل، بلکه به عنوان یک پدیده فعال و جاری در فرآیندی شناختی به حساب آید و عمل تفسیر و تحلیل پیام را به انجام رساند. با تحصیل سئوال رسانهای مخاطب میآموزد هر آنچه که رسانهها و پایگاههای اینترنتی ادعا میکنند، لزوما صحت ندارد و باید با شناخت دقیق فرصتها و تهدیدهای مربوط به رسانهها و پایگاههای اینترنتی ضمن استفاده از مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات از بروز خسارات جبرانناپذیر جلوگیری کند. در حقیقت ورود به عصر ارتباطات و اطلاعات و پیدایش ابزار نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات، سوادی جدید با عنوان سواد رقومی را متولد ساخته است.
افراسیابی ادامه داد: سواد رسانهای در این بخش دو کاربرد اساسی دارد: کاربرد اول پیدایش نوعی مهارت برای بهبود زندگی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است و کاربرد دیگر سواد رسانهای در این زمینه، آشنایی با تهدیدهای ناشی از استفاده از فناوریهای نوین در زندگی بشری است. کتاب خانواده، سواد رسانهای و رسانههای دیجیتال سعی دارد تا با معرفی فرصتها و تهدیدهای ناشی از رسانههای دیجیتال ضمن ایجاد زمینه استفاده بهیه از این رسانههای نوین با با هدف بهبود زندگی خانوادهها، مصونیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی لازم را برای در امان ماندن از آسیبهای رسانههای دیجیتال برای اعضای خانواده فراهم کند. البته در این میان اهمیت شبکههای اجتماعی اینترنتی در میان انواع رسانههای دیجیتال بیش از سایر اقسام رسانههای دیجیتال است.
مولف کتاب شبکههای اجتماعی و سبک زندگی جوانان تاکید کرد: البته زمانی که از شبکههای اجتماعی اینترنتی سخن میگوییم باید تاکید کنم که موضوع شبکههای اجتماعی اینترنتی، موضوعی نیست که به سادگی بتوان از کنار آن گذشت. به اعتقاد من شبکههای اجتماعی اینترنتی دارای فرصتها و تهدیدهای بیشمار در حوزههای فرهنگی، اجتماعی هستند و بسیاری از مردم با توجه به کمبود منابع در عرصه شبکههای اجتماعی اینترنتی علاقهمند هستند تا بیشتر با تاثیرات فرهنگی و اجتماعی شبکههای اجتماعی آشنا شوند.
افراسیابی در پایان افزود: این کتاب یک فعالیت دوساله پژوهشی با محوریت مطالعه کتابخانهای و نظرسنجی پیمایشی است و بیتردید اگر راهنماییهای ارزنده جناب آقای حسن بشیر و مشاورههای رهبردی آقای حسامالدین آشنا نبود، بسیار بعید بود که این پژوهش به شکل کنونی به سرانجام رسد و امروز شاهد برگزاری نمایشگاهی از کتاب مطالعات شبکههای اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان در این مکان فرهنگی باشیم.
نظر شما