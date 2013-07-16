ارتباطات مجازی؛ اعتیاد قرن 21/ با هم ولی تنها

به گزارش خبرنگار مهر، دنیای مجازی فاصله ها را با یک کلیک کوتاه می کند، آن سوی فاصله ها کسی به انتظار آمدنت می نشیند درد دل هایت را گوش می کند و عاطفه ها و وابستگی ها در آن دنیای غیر واقعی شکل می گیرد.

جوانان ساعت های زیادی را در دنیای غیر واقعی سیر می کنند و اینکار رفته رفته تبدیل به عادتی می شود که دور شدن از آن غیر ممکن می شود و روزهای جوانی را که اوج شکوفایی یک انسان است و راه برگشتی برای دوباره به دست آوردن آن نیست از دست می دهند و در این فضا باعث به وجود آمدن آسیب های فرهنگی و اجتماعی زیادی می شود که جامعه برای جبران ضررهای آن باید هزینه های کلانی متحمل شود.

کارکرد نامناسب از تکنولوژی انسان ها را با نا امنی مواجه می کند

دکتر حسین آقاجانی پژوهشگر مسائل اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بشر با تحول بزرگ در حوزه ارتباطات و رسانه توانسته با گسترش تکنولوژی و با دست یابی به اینترنت با یک کلیک با افراد مختلف دنیا ارتباط برقرار کند .

وی افزود: با گسترش تکنولوژی و دسترسی افراد به سایت های مختلف رغبت افراد به خصوص جوانان برای استفاده از فضای اینترنت بیش تر می شود و استفاده کنندگان از این فضا اگر اطلاعات کافی نداشته باشند باعث می شود امنیت آنها به مخاطره افتاده و باعث احساس ناامنی در افراد جامعه شود.

دکتر حسین آقاجانی گفت: با توجه به پیش بینی کارشناسان تا چند سال آینده اینترنت وسیله ای برای گذراندن کامل اوقات فراغت خواهد بود و این امر وظایف مسئولان را بیش از پیش بیشتر می کند تا جامعه برای جبران این آسیب ها هزینه های کلانی را متحمل نشود.



وسایل الکترونیکی بزرگراه های اطلاعاتی عصر صنعتی هستند

دکتر حسین آقاجانی وسایل الکترونیکی را بزرگراه های اطلاعاتی عصر صنعتی دانست و گفت: در عصر صنعتی کارهای بزرگی مانند کشیدن خط آهن که ساختن بزرگراه ها شناخته می شود وسایل الکترونیکی نیز به عنوان بزرگراه های اطلاعاتی در عصر صنعتی هستند.



وی ادامه داد: امروزه با توجه به صنعتی شدن زندگی انسان ها، ضرورت وجود یک عامل نظارت کننده بر این نوع رسانه ها احساس می شود و مسئولین متولی باید نظارت کافی بر این امر داشته باشند.

دکتر حسین آقاجانی پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت: با گسترش نظام آموزشی و باورها و آرمان های اجتماعی که نقش بسزایی در امر نظارت افراد دارند برای آوردن افراد به خصوص جوان ها از دنیای مجازی به دنیای واقعی اقدامات موثری انجام دهند.

خانواده ها به عنوان عوامل نظارت کننده نقش بسزایی در کنترل جوانان دارد

وی خانواده ها را یکی از عوامل نظارت کننده بر رفتار جوانان دانست و افزود: خانواده ها به عنوان یکی از عوامل نظارت کننده نقش بسزایی در کنترل جوانان و چگونه استفاده کردن آن ها از فضای مجازی دارند چرا که روش های چگونه زندگی کردن و شکل گیری رفتار جوانان در خانواده ها شکل می گیرد.

دکتر حسین آقاجانی پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت: آموزش و پرورش و دانشگاه ها با استفاده از آرمان ها و الگوهای تربیتی برای نوجوانان و جوانان در امر آموزش می تواند اقدامات موثری برای این امر انجام دهند.



مسافت های طولانی با یک کلیک کوتاه می شود

موسی نیرومند جامعه شناس نیز با اشاره به نیازهای ارتباطی جوانان و استفاده آن ها از دنیای اینترنت گفت: ارتباطات یکی از اساسی ترین نیازهای انسان ها به شمار می رود و زمانی که افراد به خصوص جوانان در دنیای واقعی نیازهایشان بی پاسخ می ماند باعث ورود به دنیای غیر واقعی به نام اینترنت شوند تا با برقراری ارتباط با افراد مختلف نیازهای خود را برطرف کنند.

وی ادامه داد: دنیای مجازی مسافت ها و فاصله های زیاد را با یک کلیک کوتاه تر می کند و باعث می شود افراد در این فضا با افراد زیادی ارتباط برقرار کنند.

این جامعه شناس با اشاره به اینکه فرصت های طلایی جوانان در دنیای غیرواقعی هدر می رود گفت: جوانان سرمایه های اصلی کشور هستند و با توجه به نیازهایی که دارند برای برقراری ارتباط و رفع نیازها به فضای اینترنت پناه می آورند و این امر باعث می شود در آینده جامعه هزینه های هنگفتی برای جبران این خسارت ها متحمل شود.

مسئولان نهادهای فرهنگی و آموزشی مجددا باید وظایف خود را مرور کنند

وی گفت: مسئولان نهادهای فرهنگی و آموزشی باید وظایفشان را مجددا مطالعه کنند و بگویند تا چه حدی پاسخگوی نیازهای جوانان جامعه هستند.

موسی نیرومند با اشاره به تقویت نهادهای متولی این امر گفت: با تقویت نهادهای متولی این امر می توان جوانان را از دنیای مستطیلی به دنیای واقعی آورد و با برنامه ها و اقدامات موثری پاسخگوی نیازهای آن ها بود.



وی افزود: رسانه ها نقش اساسی در آموزش و چگونه استفاده کردن از فضای اینترنتی دارند و در رسانه ملی اگر متخصصین این امر آموزش کافی را برای استفاده جوانان از این امر دهند باعث می شود جوانان با هوشیاری به این فضا وارد شوند و به دلیل سهل انگاری از استفاده این فضا به مخاطره نیفتند.

استفاده بی رویه جوانان از فضای اینترنت و ورود به سایت های مختلف از جمله سایت های جمعی مانند فیس بوک باعث شده که شکل گیری عواطف، رفتارها و رفع نیازها در دنیای غیر واقعی شکل بگیرد و ارتباطات مجازی باعث حضور کمرنگ جوانان در نهادهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی و غیره شده است، در واقع می توان گفت اکثر اوقات جوانان در دنیای غیر واقعی سپری می شود.

نهادهای متولی آموزشی و فرهنگی با ایجاد برنامه هایی که بتواند پاسخگوی نیازهای جوانان باشد می تواند فرصت های جوانان را که بیهوده در دنیای غیر واقعی سپری می شود برای آینده کشور استفاده کند در غیر این صورت جامعه در آینده برای جبران باید هزینه های کلانی بپردازد.



امروزه رسانه ها نقش مهمی در آگاه سازی افراد دارند و می توانند با آگاهی دادن و ارائه شیوه ها و چگونگی استفاده کردن از فضای مجازی مانع سرخوردگی و یا بعضی مواقع اغفال استفاده کنندگان شوند.

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گزارش از زهرا ناصران