انتخاب وزیر ICT دولت یازدهم از میان مدیران ارشد فعلی

محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه در میان 18 وزارتخانه موجود در کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تخصصی ترین وزارتخانه است، اظهار داشت: بر همین اساس فرد منتخب برای سمت وزيري در این وزارتخانه باید تخصص کافی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش پیشگام برای تمامی بخش های کشور دارد، گفت: نقش ICT برای داشتن اقتصاد موفق بسیار حائز اهمیت است همچنین وجود فناوری اطلاعات در بخش دادگستری می تواند فعالیت در این حوزه را سهل و ارزانتر کند.

به گفته سلیمانی بهره برداری از ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه های تجارت، صادرات، آموزش و پرورش، گمرگ و سایر بخشهای کشور باعث می شود فعالیت در این حوزه ها مقرون به صرفه باشد.

وزیر ارتباطات دولت نهم با اشاره به اینکه وزیر ارتباطات باید اشراف کامل و جامع به حوزه ICT داشته باشد، افزود: از این طریق امکان توجیه و متقاعد کردن هیات دولت در خصوص مسائل مرتبط در این حوزه به راحتی صورت مي گیرد.

وزیر اسبق وزارت ارتباطات گفت: آشنایی با مباحث اقتصادی، نسلهای مختلف مخابراتی و تسلط کامل در خصوص نظارت و بازرسی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از دیگر ویژگی هایی است که باید برای اتنخاب وزیر ارتباطات مدنظر قرار گیرد.

رئیس کمیته فناوری های نوین مجلس با اشاره به اینکه افراد متخصص و توانمند در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور بسیار وجود دارد اظهار داشت: در شرایط حاضر برخی از مدیران ارشد در این حوزه از این ویژگی ها برخوردار هستند و انتخاب وزیر دولت یازدهم می تواند به راحتی از میان این افراد باشد.