۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۰۰

مطالبه کارشناسان از وزیر آینده ارتباطات؛

انتخاب وزیر ICT دولت یازدهم از میان مدیران ارشد فعلی

رئیس کمیته فناوری های نوین مجلس با بیان اینکه در شرایط حاضر افراد متخصص و توانمند در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور بسیار وجود دارد گفت: برخی از مدیران ارشد در این حوزه از این ویژگی ها برخوردار هستند و براین اساس انتخاب وزیر ارتباطات دولت یازدهم به راحتی می تواند از میان این مدیران باشد.

محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه در میان 18 وزارتخانه موجود در کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تخصصی ترین وزارتخانه است، اظهار داشت: بر همین اساس فرد منتخب برای سمت وزيري در این وزارتخانه باید تخصص کافی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش پیشگام برای تمامی بخش های کشور دارد، گفت: نقش ICT برای داشتن اقتصاد موفق بسیار حائز اهمیت است همچنین وجود فناوری اطلاعات در بخش دادگستری می تواند فعالیت در این حوزه را سهل و ارزانتر کند.

به گفته سلیمانی بهره برداری از ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه های تجارت، صادرات، آموزش و پرورش، گمرگ و سایر بخشهای کشور باعث می شود فعالیت در این حوزه ها مقرون به صرفه باشد.

وزیر ارتباطات دولت نهم با اشاره به اینکه وزیر ارتباطات باید اشراف کامل و جامع به حوزه ICT داشته باشد، افزود: از این طریق امکان توجیه و متقاعد کردن هیات دولت در خصوص مسائل مرتبط در این حوزه به راحتی صورت مي گیرد.

وزیر اسبق وزارت ارتباطات گفت: آشنایی با مباحث اقتصادی، نسلهای مختلف مخابراتی و تسلط کامل در خصوص نظارت و بازرسی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از دیگر ویژگی هایی است که باید برای اتنخاب وزیر ارتباطات مدنظر قرار گیرد.

رئیس کمیته فناوری های نوین مجلس با اشاره به اینکه افراد متخصص و توانمند در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور بسیار وجود دارد اظهار داشت: در شرایط حاضر برخی از مدیران ارشد در این حوزه از این ویژگی ها برخوردار هستند و انتخاب وزیر دولت یازدهم می تواند به راحتی از میان این افراد باشد.

