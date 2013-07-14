  1. دانشگاه و فناوری
۲۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۲۱

مطالبه کارشناسان از وزیر آینده ارتباطات؛

دغدغه های بخش خصوصی مورد توجه وزير جديد ICT باشد

دغدغه های بخش خصوصی مورد توجه وزير جديد ICT باشد

رئيس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران گفت: وزیر جديد ارتباطات با شناختی دقیق از فعاليت صنف فناوری اطلاعات باید بتواند ساماندهی لازم را اعمال كرده و دغدغه های بخش خصوصی را مورد توجه خود قرار دهد.

آزاده داننده در گفتگو با خبرنگار مهر، تخصص، دانش و شناخت از وضعیت کشور را از جمله مواردی دانست که در تعیین وزیر ارتباطات دولت يازدهم باید مدنظر قرار گیرد و گفت: این فرد نباید با حوزه فناوری اطلاعات بیگانه باشد.

وی با تاکید بر اینکه وزیر ICT باید از بدنه اين وزارتخانه انتخاب شود و با شناختی دقیق از صنف فناوری اطلاعات بتواند این حوزه را ساماندهی کند، اظهار داشت: آشنایی با دغدغه های بخش خصوصی باید مورد تاکید این فرد باشد كه اين امر با تجربه كافي فرد و همچنين در تعامل سازنده با اين بخش امكان پذير است.

داننده حمایت از بخش خصوصی را از دیگر ملزوماتی دانست که باید مورد توجه واقع شود و ادامه داد: تعامل با بخش خصوصي در اجراي پروژه های فناوری اطلاعات سبب می شود که فعاليت هاي اين بخش توسعه يافته و منجر به توسعه فناوری اطلاعات در کشور خواهد شد.
 

کد مطلب 2096138

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