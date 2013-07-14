دغدغه های بخش خصوصی مورد توجه وزير جديد ICT باشد

آزاده داننده در گفتگو با خبرنگار مهر، تخصص، دانش و شناخت از وضعیت کشور را از جمله مواردی دانست که در تعیین وزیر ارتباطات دولت يازدهم باید مدنظر قرار گیرد و گفت: این فرد نباید با حوزه فناوری اطلاعات بیگانه باشد.

وی با تاکید بر اینکه وزیر ICT باید از بدنه اين وزارتخانه انتخاب شود و با شناختی دقیق از صنف فناوری اطلاعات بتواند این حوزه را ساماندهی کند، اظهار داشت: آشنایی با دغدغه های بخش خصوصی باید مورد تاکید این فرد باشد كه اين امر با تجربه كافي فرد و همچنين در تعامل سازنده با اين بخش امكان پذير است.

داننده حمایت از بخش خصوصی را از دیگر ملزوماتی دانست که باید مورد توجه واقع شود و ادامه داد: تعامل با بخش خصوصي در اجراي پروژه های فناوری اطلاعات سبب می شود که فعاليت هاي اين بخش توسعه يافته و منجر به توسعه فناوری اطلاعات در کشور خواهد شد.

