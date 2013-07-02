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۱۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۲۷

آزادبخت اعلام کرد:

مازندران مرجع شناسایی بیماری سرطان کشور می شود

مازندران مرجع شناسایی بیماری سرطان کشور می شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: مازندران مرجع شناسایی بیماری سرطان در کشور می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آزادبخت عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران، احداث و راه اندازی مرکز جامع سرطان را یکی دیگر از اقدامات این دانشگاه در راستای ارتقا سطح سلامت، درمان و آموزش جامعه عنوان کرد.

وی افزود: در این مرکز، واحدهایی همچون شیمی درمانی، پذیرش دستیار در رشته خون و سرطان و رادیوتراپی، روان درمانی بیماران سرطانی، تحقیقات سرطان، تغذیه درمانی برای بیماران سرطانی پیش بینی شده است.

آزادبخت ادامه داد: در صورتی که تمامی بخشهای مرکز جامع سرطان تکمیل و راه اندازی شود، این مرکز به مرکز مرجع سرطان در ایران و دنیا تبدیل می شود. 

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از برگزاری امتحان گواهینامه ویژه دانشجویانی که دوره دستیاری را به اتمام رساندند، خبر داد.

آزادبخت اظهار داشت: این آزمون برای نخستین بار در روز سیزدهم تیرماه، در این دانشگاه برگزار می شود.

وی با اعلام اینکه امتحان گواهینامه ویژه دانشجویانی است که سال چهارم دوره دستیاری را به پایان رسانده و به مرحله تخصص رسیده اند، افزود: امسال دانشگاه علوم پزشکی مازندران توانست مجوز برگزاری امتحان گواهینامه را اخذ کند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران تصریح کرد: 46 دستیار از دانشگاه های علوم پزشکی مازندران و گلستان در تمای رشته های دستیاری در این دانشگاه به رقابت می پردازند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، از فعالیت کلینیک دندانپزشکی در ساری خبر داد و گفت: اساتید و دانشجویان در این کلینیک، خدمات تخصصی دندانپزشکی را با تعرفه دولتی ارائه می کنند.

 

کد مطلب 2088803

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