نخستین همایش ملی فناوریهای نوین دریایی در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دريادار دوم پيمان جعفري تهراني با تاکيد بر ضرورت رشد و تعالي فناوريهاي دريايي، به تبيين اهداف مورد نظر براي برگزاري اين همايش پرداخت و گفت: با توجه به اينکه کشور ما و بويژه نيروهاي مسلح ما در تحريم قرار دارند، بنابراين شناخت و بکارگيري ظرفيتهايي که ميتوانند ما را در عبور از سد تحريمها ياري رسانند يک ضرورت انکارناپذير است.
وي افزود: اين همايش درصدد است باسازماندهي يک اتاق فکر و حضور جامعه متخصص دريايي کشور در آن، زمينه رشد و تعالي فناوريهاي دريايي در محورهاي ترسيم شده را دنبال کنند.
رئيس نخستین همايش ملي فناوري هاي نوين دريايي به اعلام محورهاي موضوعي اين همايش پرداخت: پهپادهاي درياپايه، سامانههاي پيشرفت كمك ناوبري، دفاع سايبري در دريا، تجهيزات و تسليحات هوشمند، پدافند غيرعامل در حوزه دريا، طراحي و ساخت شناورهاي سطحي و زير سطحي، جنگ آكوستيك (جنگاک)، نقش فناوري نانو در دريا، جنگ الكترونيك در دريا، سامانههاي رانش پيشرفته در شناورها، لجستيك و زنجيره تأمين دريايي، كاربرد ليزر و اپتيک در دريا، شبيهسازهاي دريايي و رزم شبكه محور دريايي از جمله محورهاي موضوعي برگزاري اين همايش هستند.
جعفري تهراني، جامعه متخصص دريايي کشور اعم از نظامي و غير نظامي، فعالان در صنايع دريايي يا فرا ساحل، دريانوردان يا موسسات پشتيباني خدمات دريايي و به عبارتي تمامي نيروها و ظرفيتهايي که ميتوانند در پشتيباني از فعاليتهاي دريايي مورد بهرهبرداري قرار گيرند را از جمله مخاطبان عمده اين همايش دانست.
وي همچنين با اشاره به شعار ويژه همايش تحت عنوان " تحول دريامحور" عنوان کرد: قطعا همايش پيش رو به ارائه دستاوردهايي که نيل به آن هدفگذاري گرديده است، خواهد پرداخت.
فرمانده دانشگاه دريايي امام خميني(ره) نوشهر، از برگزاري 15 کارگاه آموزشي در خلال برگزاري همايش خبر داد و گفت: بيش از 50 غرفه نيز در قالب يک نمايشگاه جنبي به منظورحضور مراکز علمي - تحقيقاتي و شرکتهاي فعال در حوزه دريا پيشبيني شده است.
جعفري تهراني با بيان اينکه پيشبيني ميکنيم بيش از 800 تن از محققان و پژوهشگران کشور در اين همايش حضور به هم رسانند، گفت: اين همايش پذيراي حضور مقامات ارشد لشگري و کشوري و مقامات علمي رده بالاي کشور در مراسم افتتاحيه خود است.
