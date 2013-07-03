فيلا در صدد تعليق كشتي ايران است/ رابطه ما با فدراسيون جهاني خوب نيست!

محمد توکل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برخلاف صحبتهایی که مطرح می شود، فدراسیون جهانی کشتی اصلا رابطه خوب و مناسبی با کشتی ایران ندارد که نمونه آن حذف من و علي طاهری از کمیته پزشکی فیلا است.

وی ادامه داد: جد از این مسئله، فیلا با توجه به تلاش اهالي کشتی برای حفظ این رشته در رقابتهای المپیک این روزها کاملا تابع نظر و دستورات کمیته بین المللی المپیک است و با توجه به اینکه این کمیته برگزاری انتخابات مجمع در ایران را ممنوع کرده، این موضوع تبعات جدی برای کشتی ایران در پی خواهد داشت.

عضو پیشین کمیته پزشکی فدراسیون جهانی کشتی تصریح کرد: اینکه می گویم فیلا رابطه مناسبی با کشتی ایران ندارد، عین واقعیت است و اینکه فکر کنیم چون آنها درگیر برنامه‌های حفظ کشتی در المپیک هستند و لالوویچ رئیس فیلا بتازگی آمده و نظارتی برای فدراسیونهای ملی ندارد، كاملا غلط است.

وی تاکید کرد: با توجه به حساسیت کمیته بین المللی المپیک در مورد ورزش ایران و از سوی دیگر بدهی های مالی و مشکلات اساسنامه در فیلا که همچنان به قوت خود باقی است، فدراسیون جهانی روی کشتی ایران حساس شده و برگزاری انتخابات در این برهه می تواند، بهانه تعلیق در آستانه مسابقه جهانی را برای فیلانشین ها فراهم کند.

توکل با اشاره به اینکه کشتی با برخی رشته های دیگر فرق دارد زیرا یک ورزش المپیکی و تاثیر گذار است، خاطر نشان کرد: با تعلیق کشتی ایران، لالوویچ و همفکرانش هم در بعد انتخابات و کنگره فیلا به خوبی با ما تسویه حساب کرده اند و از سوی دیگر خوش خدمتی نیز به سران IOC نشان داده تا بتوانند برای تصمیمات مهم نظر آنها را جلب کنند.

وی در پایان گفت: برگزاري یا عدم برگزاري انتخابات کشتی سودی برای من ندارد، اما به عنوان یک عضو قدیمی جامعه کشتی که سابقه ریاست بر این فدراسیون پرافتخار را دارم از وزارت ورزش و جوانان می خواهم با برگزار شدن انتخابات زمینه تعلیق کشتی را فراهم نکنند، چون این موضوع اصلا شوخی نیست.