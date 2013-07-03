تیم ملی والیبال به هاوانا رسید/ تمرین در سالن اصلی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، اعضای تیم ملی والیبال و کمیته فنی مسابقات در هتل "میلیا" هابانا اسکان دارند. طبق برنامه خولیو ولاسکو، سرمربی تیم ملی والیبال، بازیکنان تیم ملی والیبال ساعت 11 (به وقت محلی) امروز چهارشنبه نخستین جلسه تمرینی خود را در ورزشگاه 15 هزار نفری "سیدواد دپورتیوا"، سالن برگزاری مسابقات لیگ جهانی در هاوانای کوبا برگزار خواهد کرد. تیم ملی والیبال روز پنجشنبه هم یک جلسه تمرینی دیگر برگزار خواهد کرد.



بنا به اعلام سیامک افروزی، پزشک و فیزیوتراپ تیم ملی تمام بازیکنان بدون مصدومیت و با آمادگی کامل مقابل کوبا صف آرایی خواهند کرد.

دیدار دو تیم ملی والیبال ایران و کوبا در هفته ششم رقابت‌های لیگ جهانی ساعت 5:10 صبح شنبه و یکشنبه آینده برگزار می‌شود.