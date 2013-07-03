تیم ملی والیبال مقابل کوبا زهردار باشد/ اگر جزو هشت تیم اول نشویم، جای سوال دارد

بهنام محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک موفقیت‌های تیم ملی والیبال در رقابت‌های لیگ جهانی اظهارداشت: بازیکنان تیم ملی فراتر از انتظار عمل کردند. تیم ایران به معنای واقعی پدیده این دوره از مسابقات لیگ جهانی است. خوشحالم که بازیکنان با عملکرد خوب خود باعث شادی دل مردم شدند.

وی با اشاره به سفر طولانی تیم ملی والیبال از ایتالیا به هاوانا و اختلاف ساعت محل برگزاری دیدار مقابل تیم ملی کوبا نسبت به تهران و محل اقامت قبلی آنها یعنی ایتالیا خاطرنشان کرد: البته این شرایط، کار را برای تیم ملی سخت خواهد کرد اما امیدوارم ولاسکو با درایتی که دارد بتواند مانع از تاثیر منفی این شرایط بر بازیکنان شود. از طرفی بازیکنان می‌توانند از تجربه‌ای که طی چند بازی گذشته کسب کردند، همراه با روحیه خوبی که دارند برای نتیجه گیری استفاده کنند البته به شرطی که به مسائل تکنیکی و تاکتیکی توجه داشته باشند.

ملی‌پوش پیشین تیم ملی والیبال در این زمینه توضیح بیشتری داد و یادآور شد: دریافت‌های کوبا نسبت به روسیه، صربستان و ایتالیا ضعیف‌تر است اما قدرت حمله این تیم نسبت به صربستان و ایتالیا بهتر است. در کل بازیکنان باید سرویس زهر دار بزنند تا دریافت‌های کوبا نرسد؛ در این صورت می‌توان به نتیجه گیری امیدوار بود.

محمودی یادآور شد: عرف آن است که به ازی هر یک ساعت اختلاف زمانی، یک روز زودتر در محل برگزاری مسابقه حاضر شویم با این اوصاف تیم ملی باید حداقل یک هفته زودتر به کوبا می‌رفت اما خوب به دلیل نوع برنامه ریزی مسابقات و دور بودن مسافت‌ها، انجام چنین کاری میسر نبود. امیدوارم این مسئله مشکل حادی را برای تیم ملی ایجاد نکند. به خصوص اینکه ولاسکو سرمربی تیم ملی ایران است و تجربه لازم از قرار گرفتن در چنین موقعیت‌هایی را دارد.

این کارشناس که تجربه بازی در لیگ ایتالیا را هم دارد، در مورد برادرش شهرام محمودی و عمکلرد تاثیرگذاری که طی دیدارهای گذشته تیم ملی والیبال داشته است، گفت: البته من اول تیم ملی را دوست دارم و در کنار آن برادرم را؛ اما شهرام بازیکنی است که والیبال را از پایه آغاز کرد و به تدریج مراحل لازم را پشت سر گذاشته است. من خودم او را به باشگاه والیبال بردم. امیدوارم مصدومیت‌های جزئی که دارد، برطرف شود و بتواند همینگونه به کار خود ادامه دهد.

بازیکن پیشین تیم ملی والیبال با اشاره دوباره به تیم ملی کوبا خاطرنشان کرد: کوبا مانند ایران جوان است اما کم تجربه‌تر از ماست. بازیکنان این تیم از نظر بدنی فوق‌العاده هستند اگرچه در دریافت‌های اول مشکل دارند. امیدوارم بازیکنان بتوانند با سرویس‌های عالی و دفاع خوب مانند آنچه مقابل ایتالیا داشتند، بتوانند از این بازی نتیجه بگیرند. در کل اگر تیم ملی از تاکتیتک دیدار با ایتالیا برای رقابت با کوبا هم استفاده کند، شانس بالایی برای نتیجه گیری خواهد داشت.

بهنام محمودی در پایان گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: پتانسیل واقعی والیبال ایران همین است که در لیگ جهانی می‌بینیم. بنابراین نباید از این نتیجه گیری خیلی هم تعجب کرد. اگر تا یکی دو سال آینده والیبال ایران جزو هشت تیم اول دنیا نشویم، جای سوال دارد.