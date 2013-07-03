مبارزه با قاچاق کالا مستلزم فرهنگسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی صبح چهارشنبه در جلسه کمیته فرهنگی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یادآور شد: وقتي کالايي از مبادي غير قانوني و بصورت قاچاق بدون پرداخت ماليات و عوارض که يکي از منابع کسب درآمد دولت است وارد کشور مي شود ، بدنبال آن اقتصاد کشور نيز با چالش مواجه خواهد شد و همينطور توليدات ملي و داخلي نيز بدليل وجود کالاهاي قاچاق تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار گلستان گفت : براي مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همت بالا و قرص و محکم در ميدان حاضر هستيم.

وی افزود: تبليغات و فرهنگسازي مناسب مي تواند در اين حوزه حلّال بسياري از مشکلات باشد و بايد همه متوليان حوزه هاي فرهنگي دست به دست هم دهند تا فرهنگسازي بسيار گسترده تر از آن چيزي که تا بحال صورت گرفته ، انجام شود.

وي تصريح کرد: دستگاههايي همانند صدا و سيما ، آموزش و پرورش ، سازمان تبليغات اسلامي ، وزارت ورزش و جوانان ، فرهنگ و ارشاد اسلامي ، شهرداريها، دانشگاهها و ... مي توانند نقش برجسته اي در حوزه فرهنگسازي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جامعه داشته باشند.

جانشين رئيس کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بيان داشت : در کنار فرهنگسازي ، اعمال قدرت و قانون در قبال متخلفان اين حوزه صورت مي گيرد و همانطور که مقام معظم رهبري تأکيد داشتند براي مبارزه با قاچاق کالا و ارز بايد با کانونهاي اصلي آن مبارزه کرد و اين مبارزه از مرحله عرضه تا مقصد ادامه خواهد داشت.

جمشيدي در پايان ترويج قانون گريزي ، ايجاد فواصل طبقاتي ، تضعيع حقوق عمومي و شهروندي را از ديگر مضرات قاچاق کالا در کشور برشمرد و بر آگاه سازي جامعه از طريق اطلاع رساني مناسب در خصوص مضرّات استفاده از کالاي قاچاق تأکيد کرد.