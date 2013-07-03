بیش از یک میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرخ ایرانفر معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: با توجه به توافقنامه فیمابین شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص خرید تضمینی گندم مازاد بر مصرف کشاورزان جهت حمایت از بخش تولید، شبکه گسترده تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با به کارگیری کلیه امکانات و ظرفیت های موجد خود در سراسر کشور نسبت به خرید تضمینی گندم به مباشرت غله کشور در سال جاری اقدام کرد که در این راستا تا تاریخ 9 تیرماه جاری میزان 686890 تن گندم به صورت تضمینی به میزان 343969 تن در قالب خرید توافقی گندم از کشاورزان خریداری کرده است.

برآورد تولید گندم سال جاری بر اساس پیش بینی معاونت امور تولیدات گیاهی معادل 12 میلیون تن بوده که میزان 8 میلیون تن مازاد بر مصرف کشاورزان در صورت شرایط ایده آل و همکاری همه جانبه مباشرین خرید و استقبال کشاورزان قابلیت خرید خواهد داشت لیکن به دلیل مشکل پایین بودن قیمت تضمینی گندم در مقایسه با قیمت تمام شده تولید گندم از مرحله داشت، کاشت، برداشت و حمل محصول از مزرعه به مراکز خرید (سیلو- کارخانجات آردسازی، شبکه تعاون روستایی کشور) در حال حاضر کشاورزان تمایل کمتری به عرضه گندم خود به مراکز خرید دولتی دارند و امکان دارد تا بخشی از محصول از سوی کشاورزان در مقایسه با میزان تولید و برداشت گندم از سوی آنان همخوانی نداشته باشد.

مراکز خرید اتحادیه تعاون روستایی استان های سراسر کشور آمادگی خود را جهت خرید گندم از کشاورزان گندم کار تا پایان فصل برداشت اعلام می نماید و امیدوار است که با شروع فصل برداشت در 10 استان دیگر نیز با افزایش میزان عرضه و خرید گندم از سوی کشاورزان مواجه شویم.