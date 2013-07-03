اسرائیلی ها معذرت خواهی از ترکیه را اشتباه می دانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، اکثریت ساکنان مناطق اشغالی 1948 یعنی 71 درصد از آنها معتقدند که این امر اشتباه است که آنها به خاطر کشتن 9 فعال ترک، از آنکارا معذرت خواهی کنند.

در می سال 2010 میلادی کماندوهای رژیم صهیونیستی به کشتی ماوی مرمره که حاوی کمک های انسان دوستانه به مردم غزه بود حمله کردند که در نتیجه آن 9 نفر کشته شدند.

پس از این ماجرا، ترکیه روابط خود با رژیم صهیونیستی را کاهش داد و شرط عادی سازی روابط نیز معذرت خواهی تل آویو از ترکیه عنوان شد، اما با این وجود صهیونیست ها هنوز از ترک ها معذرت خواهی نکرده اند.

در همین رابطه پروفسور "افرائیم اینبار" مدیر مرکز "بگین سدات" که در امر مطالعات استراتژیک فعالیت دارد و این نظرسنجی تحت نظر آن انجام شده می گوید : 55 درصد اسرائیلی ها فکر می کنند که بلند پروازی های منطقه ای و بین المللی ترکیه عامل سرد شدن روابط آنکارا با تل آویو است.