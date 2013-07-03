کاهش 13 درصدی صدور پروانه ساختمانی در شهرکرد/ کاهش ساخت و ساز مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله غلامیان دهکردی اظهار داشت: در سه ماه نخست امسال تعداد 247 فقره پروانه ساخت توسط واحد ساختمانی شهرداری شهرکرد صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 13 درصد کاهش تقاضای درخواست ساخت و ساز گزارش شده است.

شهردار شهرکرد افزایش دو برابری تعرفه بیمه ساختمانی، گران شدن مصالح ساختمانی، و سایر شاخص‌های دخیل در ساخت و ساز مسکن را از جمله دلایل کاهش در این خصوص برشمرد.

وی افزود: درسه ماه نخست سال جاری تعداد 223 فقره پروانه مسکونی، هفده فقره تجاری، مسکونی، چهار فقره تجاری و سه فقره در بخش های کارگاهی، آموزشی و سایر صادر شده است.

غلامیان دهکردی متراژ صدور این پروانه ها را 149 هزار مترمربع عنوان کرد و گفت: آمار صادره در بخش گواهی پایانکار نیز بیش از 91 درصد کاهش داشته است.

شهردار شهرکرد به زمان صدور پروانه ساختمانی اشاره کرد و افزود: بر اساس دستورالعمل شورای اداری که به استان‌ها ابلاغ شده روند صدور پروانه هفت روز در شهرداری و حدود دو ماه در سازمان نظام مهندسی ساختمان طول می‌کشد.

وی بیان کرد: چنانچه سازمان نظام مهندسی نسبت به تحویل زودهنگام نقشه های ساختمانی شهروندان اقدام کند این روند در شهرداری شهرکرد در مدت زمان قانونی انجام خواهد شد.

غلامیان دهکردی با اشاره به مراحل صدور پروانه ساختمانی، تصریح کرد: در ابتدا مالک و متقاضی به واحد شهرسازی این شهرداری مراجعه می‌کند و سپس ثبت درخواست و تعیین نوبت بازدید انجام می شود و در ادامه با ارائه نقشه ساختمانی و صدور پیش‌نویس پروانه و صدور مجوز پروانه ساختمانی انجام می شود.