۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۶

در پی انفجارهای اخیر مطرح شد؛

درخواست رئیس پارلمان عراق برای تجدید نظر در تدابیر امنیتی

درخواست رئیس پارلمان عراق برای تجدید نظر در تدابیر امنیتی

رئیس پارلمان عراق با ناکارامد خواندن طرحها و تدابیر امنیتی خواستار بازنگری در آن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، یک منبع نظامی عراق اعلام کرد: در اثر انفجار بمب در خان بنی سعد در جنوب غرب بعقوبه یک نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

منابع امنیتی در استان نینوا از زخمی شدن دو نفر بر اثر انفجار بمب کار گذاشته شده در مسیر گشتی ارتش در منطقه المیثاق در شرق موصل خبر دادند.

این منابع همچنین از کشته شدن یک فرد انتحاری که قصد داشت  یک خودرو بمبگذاری شده را در نزدیکی مرکز ایست بازرسی در جاده موصل-بغداد منفجر کند، خبر دادند.

منابع عراقی اعلام کردند: نیروهای ارتش عراق همچنین توانستند با دفع حمله افراد مسلح در منطقه الفاروق در مرکز موصل، یک نفر از آنها را کشته و یک نفر را زخمی کنند.

از سوی دیگر انفجار بمب در روستای الشیبان در استان صلاح الدین تلفاتی در بر نداشت.

از سوی دیگر اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق در واکنش به انفجارهای تروریستی دیروز این کشور ضمن محکوم کردن آن اظهار داشت: ما عمیقا از کشته شدن شهروندان بیگناه عراقی در اثر این اقدامات وحشیانه اندوهگین هستیم.

رئیس پارلمان عراق بیان کرد: هدف از این حملات دامن زدن به اختلافات  و فتنه و درگیری های طایفه ای میان ملت عراق است.

النجیفی بر ضرورت تجدید نظر در اقدامات امنیتی که ناکارامدی آنها به اثبات رسیده است تاکید کرد.

این درحالی است که در اثر انفجار بمب در نزدیکی فروشگاه مواد غذایی در جنوب شرق بغداد شش نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند.

