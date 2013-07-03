اعتیاد به اینترنت مشکل بهداشتی است/ دانشجویان پسر آسیب پذیرترند

سمیرا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این تقاضای فزاینده به تکنولوژی اینترنت برای بسیاری از افراد با مشکلات عمده بهداشت روانی و ارتباطات اجتماعی ناسالم، همراه بوده است به‌حدی که اعتیاد به اینترنت و کامپیوتر به‌عنوان یک مشکل بهداشتی اخیرا مورد توجه قرار گرفته و جزء اختلالات روانی طبقه‌بندی شده است.

وی افزود: اینترنت یک وسیله ارتباطی بسیار مهم است که زندگی روزانه ما را در خانه، محیط آموزشی و محیط کار تغییرداده است.

وی بیان کرد: کامپیوتر و نفوذ گسترده تکنولوژی اینترنت در دنیای امروز باعث شده که هر کسی به‌نحوی با این تکنولوژی درگیر شده و با آن سر و کار داشته باشد.

کارشناس روانشناسی گروه سلامت روان اجتماعی اعتیاد ادامه داد: انجمن روان‌پزشکی آمریکا اعتیاد به اینترنت را یک الگوی استفاده از اینترنت که موجب اختلال عملکردی شده و با حالات ناخوشایند درونی در طول یک دوره دو ماهه همراه باشد تعریف کرده است و برای تشخیص آن 7 ملاک ارائه کرده است.

سلیمانی 7 ملاک را اینگونه بیان کرد: تحمل نیاز به افزایش ساعات کار با اینترنت، بروزعلایم ترک به‌صورت بی‌قراری ذهنی و بدنی، اضطراب و افکار وسواسی، زمان استفاده از اینترنت بیش از آنچه که فرد در ابتدا قصد دارد به طول انجامد، تمایل مداوم و کوشش نافرجام برای کنترل رفتار، صرف وقت قابل توجه برای امور مرتبط با اینترنت، کاهش فعالیت‌های اجتماعی، شغلی و تفریحی در اثر استفاده از اینترنت، تداوم استفاده با وجود آگاهی از آثار منفی آن.

وی بیان کرد: اعتیاد به اینترنت همانند تمامی انواع دیگر اعتیاد با علایمی همچون اضطراب، افسردگی، کج خلقی، بی‌قراری، تفکرهای وسواسی و یا خیالبافی راجع به اینترنت همراه است.

کارشناس روانشناسی گروه سلامت روان اجتماعی اعتیاد ادامه داد: از طرفی در عین حال که روابط این افراد به‌ویژه کودکان و نوجوانان در جهان مجازی افزایش می‌یابد، در مقابل از دامنه روابط آنان در جهان واقعی کاسته می شود.

سلیمانی با اشاره به اینکه احتمال لطمه دیدن عملکرد آموزش نیز وجود دارد، گفت: بررسی‌ها نشان دادند که دانشجویانی که به صورت افراطی وابسته به اینترنت هستند از لحاظ بهداشت روانی، احساس تنهایی می‌کنند.

وی اضافه کرد: مطالعات انجام شده نشان دادند دانشجویانی که به اینترنت اعتیاد دارند در روابط اجتماعی مهارت‌های لازم را ندارند و از آسیب‌پذیری بالا و سلامت و بهداشت روانی پایین رنج می‌برند.

کارشناس روانشناسی گروه سلامت روان اجتماعی اعتیاد عنوان کرد: اعتیاد به اینترنت با فوبی اجتماعی، اختلال کمبود توجه همراه با بیش‌فعالی، اختلال دو قطبی، مشکلات در روابط بین فردی، پرخاشگری و افسردگی در ارتباط است.

سلیمانی تاکید کرد: تحقیقات نیز نشان دادند که دانشجویان پسر در مقایسه با دانشجویان دختر، بیشتر به اینترنت اعتیاد دارند.

وی یادآور شد: خرده مقیاس ارتباط با خانواده همبستگی معناداری با اعتیاد به اینترنت دارد بدین صورت که صمیمیت، محبت و اعتماد از عوامل مهم و تاثیر‌گذاری هستند که باید در بین اعضای خانواده وجود داشته باشند که در صورت عدم برقراری ارتباط مناسب بین فرد با سایر اعضای خانواده فاصله ایجاد می‌شود و فضای اینترنت یکی از بهترین گزینه‌ها برای جایگزینی این کمبود می‌تواند باشد.

کارشناس روانشناسی گروه سلامت روان اجتماعی اعتیاد گفت: بر اساس یافته‌ها، خرده مقیاس نشانگان عاطفی نیز همبستگی معناداری با اعتیاد به اینترنت دارد که می‌توان آن را این طور بیان کرد که ویژگی‌هایی مانند درون‌گرایی، خجالتی بودن، زودرنج بودن، اعتماد به نفس پایین که جزء نشانگان عاطفی هستند باعث اجتناب فرد از حضور در جمع و ارتباطات میان‌فردی می‌شود که این احتمال گرایش فرد به اینترنت را بیشتر می‌کند.

سلیمانی خاطرنشان کرد: در بسیاری از پژوهش‌ها بین سلامت عمومی کاربران وابسته به اینترنت و میزان بهره‌وری رابطه منفی وجود دارد.

وی به اینکه اعتیاد به اینترنت سبب افزایش افت تحصیلی در دانشجویان می‌شود اشاره و تاکید کرد: این مسئله خود می‌تواند منجر به مشکلات روحی و افسردگی شود.

کارشناس روانشناسی گروه سلامت روان اجتماعی اعتیاد بیان کرد: ذکر مسائل و مشکلات ناشی از اینترنت گویای این مسئله است که باید در این زمینه فرهنگ‌سازی مناسب و آموزش صحیح در سطح جامعه و خانواده‌ها برای استفاده مناسب و مؤثر از اینترنت صورت گیرد.