به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی امروز در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان با اشاره به اینکه 32 درصد ساخت و سازهای مسکن شهری در قالب تعاون انجام شده است و امیدواریم این میزان به 50 درصد برسد، گفت: در سال‌های اخیر شاهد تحقق مسکن مهر و مسکن روستایی در کشور بودیم.



وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر بسیاری از سرمایه‌های پر سود وارد بخش مسکن شده است، اظهار داشت: بیشترین متقاضیان مسکن مهر در دهک‌های پایین جامعه هستند که حدود 35 درصد از متقاضیان کم درآمد مسکن را شامل می‌شوند ضمن آنکه 15 درصد از متقاضیان مسکن مهر از جمله دهک‌های هشت تا 10 جامعه هستند.



وی تصریح کرد: با توجه به شرایط زلزله خیز بودن کشور باید مقاوم‌سازی ساختمان‌ها با سرعت انجام شود و ساختمان سازی با اصول معماری و فرهنگ ایرانی اسلامی انجام گیرد. عباسی با اشاره به اینکه 70 شغل با صنعت مسکن در ارتباط هستند، گفت: پیش از انقلاب 676 تعاونی مسکن در کشور فعالیت می کرد اما امروزه این رقم به 26 هزار رسیده است که از این تعداد 7700 تعاونی در قالب مسکن مهر فعالیت میکنند.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تاکنون 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکن از سوی تعاونی ها تولید شده است، بیان کرد: مسکن مهر موجب شده که بسیاری از سودجویی‌ها در کشور کاهش یابد و کیفیت بیش از موارد دیگر دیده شود.



در ادامه داريوش پاک بين با اشاره به اینکه اين نمايشگاه در مساحت ۴۹ هزار متر برپا شده است كه حدود ۳ تا ۴ هزار مترمربع آن به شركت هاي خارجي اختصاص دارد، گفت: حدود ۱۲۷ شركت خارجي از ۲۱ كشور در اين نمايشگاه حضور دارند.



رئیس اتاق تعاون با بیان اینکه قرار بود ۱۷۰۰ شركت داخلي در اين نمايشگاه شركت كنند كه به دليل محدوديت مكانی فقط ۸۲۵ شركت در اين نمايشگاه جانمايي شدند، اظهار داشت: بخش مسكن جايگاه مهمي در اشتغال كشور دارد بنابراین برگزاري اين نمايشگاه فرصت مناسبی برای آشنایی با آخرين دستاوردهاي حوزه مسكن است.



وی تصریح کرد: ايران در حوزه صنعت ساختمان، پيشرفت چشمگيري داشته است و اين صنعت می تواند توليدات خود را به کشورهای دیگر هم صادر کند.

