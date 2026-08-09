کشت گیاهان دارویی اصفهان از ۱۰ هزار هکتار گذشت؛ جای خالی صنایع فرآوری

احمدرضا رئیس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه کشت گیاهان دارویی در اراضی دیم و آبی استان اصفهان در حال اجراست، اظهار کرد: چالش اصلی، نبود صنایع فرآوری مناسب است که مانع ایجاد ارزش افزوده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در رابطه با توسعه کشت گیاهان دارویی برنامه‌های خوبی داریم، افزود: اراضی دیم زیادی در استان وجود دارد که برخی از آنها رها شده یا غیراقتصادی هستند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خاطرنشان کرد: کشت دیم بعضی از گیاهان دارویی در شهرستان‌های بالادست با بارندگی مناسب مانند خوانسار، گلپایگان، فریدن، فریدون‌شهر، بوئین‌میاندشت و سمیرم امکان‌پذیر است و در برخی شهرستان‌های گرم و بیابانی مانند خور و بیابانک نیز گونه‌های دیم کم‌آب‌بر یا با نیاز آبی یک تا دو نوبت وجود دارد.

رئیس زاده چالش اصلی را رشد ناکافی صنایع فرآوری دانست و افزود: تقاضا داریم سرمایه‌گذاران در این زمینه ورود کنند زیرا گیاهان دارویی هم اینک بیشتر به صورت خام عرضه و صادر می‌شوند در حالی که آنتی‌اکسیدان‌ها، اسانس‌ها و مواد دارویی آن‌ها ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کنند.

سطح زیر کشت گیاهان دارویی به بیش از ۱۰ هزار هکتار رسید

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: بخش گیاهان دارویی استان شامل سه قسمت اصلی است که عمده آن‌ها زعفران، گل محمدی و سایر گیاهان دارویی هستند.

رئیس زاده خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۰ هزار و ۱۰۲ هکتار سطح زیر کشت این محصولات در مناطق مختلف استان پراکنده شده و کشت و کار می‌شود و تولید معادل این سطح نیز به ۶۲ هزار تن می‌رسد.

صادرات سالانه ۴ هزار تن گیاهان دارویی و فرآورده‌ها از اصفهان

وی تصریح کرد: سالانه حدود چهار هزار تن انواع گیاهان دارویی و فرآورده‌های آن‌ها مانند گلاب و عرقیات از اصفهان به کشورهای همسایه، یکی دو کشور اروپایی مانند آلمان و سوئد و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تاکید کرد: ورود سرمایه‌گذاران به حوزه صنایع تبدیلی و فرآوری ضروری است تا بتوان از ظرفیت بالای گیاهان دارویی استان برای تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر بهره‌برداری و از صادرات خام جلوگیری کرد.