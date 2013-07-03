ملاقات سفير ايران در لبنان با ميشل عون رهبر جريان مسيحي آزاد ملي

به گزارش خبرگزاری مهر، ميشل عون رهبر جريان آزاد ملي لبنان ضمن تبريك مجدد پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: اين انتخابات بسيار حائز اهميت بود. كسب بيش از نيمي از آراي مردم در يك رقابت سخت انتخاباتي نيز به نوبه خود قابل توجه است.

رهبر جريان آزاد ملي لبنان با اشاره به حساسيت شرايط كنوني منطقه و لبنان اظهار داشت: نبايد اجازه داده شود افكار تند و افراطي در منطقه رشد يافته و به مشكلي براي امنيت كشورهاي منطقه تبديل شوند.

وي ضمن تأكيد مجدد بر ضرورت حمايت از مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي اظهار داشت: ما همواره اعلام كرده ايم به مقاومت لبنان ايمان داشته و حمايت از مقاومت برگرفته از باورهاي قلبي ماست.

ميشل عون بر حمايت از مردم، دولت و رهبري سوريه در برابر توطئه طراحي شده از سوي رژيم صهيونيستي و حاميان آن تأكيد كرد.

غضنفر ركن‌آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان ضمن تأكيد بر حمايت جمهوري اسلامي ايران از ثبات و استقرار كشورهاي منطقه اظهار داشت: تقويت انسجام و وحدت ملت‌هاي منطقه در محور مقاومت و مقابله با رژيم غاصب صهيونيستي، استراتژي كلان جمهوري اسلامي ايران به شمار رفته و در اين راستا از هيچ كوششي دريغ نخواهيم كرد.