گزارش نبود قاچاق کالا و ارز در خراسان شمالی غیرواقعی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی بیغش، عصر چهارشنبه در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان شمالی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب به صورت مکرر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر مردم و مسئولان واجب اعلام کرده اند، افزود: بر این اساس مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باید به عنوان دغدغه ای مهم و اساسی، در صدر فعالیت های مسئولان قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه تکرار مباحث مربوط به طرح های مبارزه با قاچاق مواد مخدر در کشور سبب شده تا مسئله قاچاق در فرهنگ جامعه ما به امری عادی بدل شود، اظهار داشت: این موضوع در حالی روی داده است که می باید برای تقویت اقتصاد و حمایت از سرمایه گذاران، مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اقدامات و برنامه های مهم مسئولان مرتبط باشد.

احمدی بیغش در مورد گزارش اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان شمالی مبنی بر نبود قاچاق در این استان نیز عنوان کرد: اگر چه در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خراسان شمالی اقدامات مناسبی انجام شده اما این گزارش غیرواقعی و خلاف وضعیت موجود است.

وی با بیان اینکه پاره ای از موارد قاچاق کالا نظیر قاچاق مواد روانگردان و مشروبات الکلی می تواند بنیان های خانواده در جامعه ایران را ناپایدار کند، افزود: توجه به مبارزه با قاچاق این گونه از کالاها باید بیش از گذشته لحاظ شود.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی با اشاره به وجود 301 کیلومتر مرز مشترک بین خراسان شمالی و کشور ترکمنستان، اظهار داشت: خوشبختانه این استان از نظر امنیتی در زمره استان های برتر کشور قرار دارد اما این مسئله به معنای عدم وجود قاچاق کالا در این استان نیست.

احمدی بیغش از تمامی دستگاه های خراسان شمالی خواست تا با جدیت و دقت بیشتری در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این استان اقدام کنند.

معاون برنامه ریزی اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز در این نشست گفت: اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و حذف یارانه در بخش کود شیمیایی و سایر نهاده های مورد نیاز در کشاورزی، سبب کاهش چشمگیر قاچاق در این بخش شده است.

علی بهنام فر اضافه کرد: اما با این وجود در حال حاضر مهمترین مشکل این بخش فروش خارج از شبکه به خصوص در زمینه تامین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس برآورد سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، سالانه 80میلیون لیتر سوخت برای ادوات و چاههای کشاورزی استان مورد نیاز است، تصریح کرد: این در حالی است که سهمیه پیش بینی شده برای این استان سالانه 47 میلیون لیتر است و مابقی سوخت مورد نیاز کشاورزان از خارج از شبکه به خصوص سهمیه سوخت خودروهای دیزلی تامین می شود.

رئیس اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی خراسان شمالی نیز در این نشست با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 106 هزار و 759 قلم داروی قاچاق در این استان کشف شد، افزود: در بهار سال جاری نیز 457 قلم داروی قاچاق از جمله داروهای نیروزا، متادون و ترامادول در استان کشف و ضبط شد.

رضا مهماندوست عنوان کرد: البته خراسان شمالی در زمینه قاچاق کالا و ارز به عنوان استانی معبر شمرده می شود و مقصد غالب کالاهای قاچاق کشف شده در این استان، استان های همجوار بوده است.