به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش صبح پنجشنبه در آیین افتتاح پروژه‌های شهرداری قنوات با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به مردم اظهار کرد: آنچه در مسیر مسئولیت و مدیریت باید مورد توجه قرار گیرد، تلاش برای حل مشکلات مردم و اجرای طرح‌هایی است که آثار آن در زندگی جامعه باقی بماند.

وی با بیان اینکه ممکن است نام مسئولانی که سال‌ها برای اجرای یک پروژه تلاش کرده‌اند پس از گذشت زمان در ذهن مردم باقی نماند، افزود: ماندگاری آثار خدمت از ماندگاری نام افراد مهم‌تر است و باید تلاش شود اقدامات انجام‌شده در راستای رفع نیازهای مردم و توسعه مناطق مختلف کشور قرار گیرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم باید بدانند که بسیاری از اقدامات و خدماتی که در کشور انجام می‌شود، در سایه انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی و ایثار و فداکاری شهدا به ثمر رسیده است و مسئولان نیز باید این مسیر خدمت را با جدیت ادامه دهند.

روانبخش همچنین با تبریک فرارسیدن سالروز میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته وحدت و هفته دولت خاطرنشان کرد: این مناسبت‌ها فرصتی برای بازخوانی فرهنگ خدمت، همدلی و تلاش در مسیر پیشرفت جامعه است و مسئولان باید از این فرصت برای تقویت خدمت‌رسانی به مردم بهره بگیرند.

آثار خدمت باید در جامعه باقی بماند

وی با تأکید بر ضرورت خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم گفت: مسئولان نباید هدف خود را در دیده‌شدن یا ماندگارشدن نامشان در اجرای پروژه‌ها خلاصه کنند، بلکه باید نتیجه اقدامات آنان در بهبود شرایط زندگی مردم و توسعه مناطق مختلف مشاهده شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ممکن است مردم پس از گذشت سال‌ها به خاطر نداشته باشند که چه فرد یا افرادی برای اجرای یک طرح پیگیری کرده‌اند، اما آنچه اهمیت دارد این است که پروژه اجرا شده باشد و اثر آن در جامعه باقی بماند.

وی خاطرنشان کرد: خدمت به مردم زمانی ارزشمند خواهد بود که فارغ از نگاه‌های شخصی و با هدف رفع نیازهای واقعی جامعه دنبال شود و دستاوردهای آن بتواند بخشی از مشکلات مردم را برطرف کند.

روانبخش با اشاره به ظرفیت‌های شهر قنوات اظهار کرد: این شهر از نظر وسعت و جمعیت دارای شرایط قابل توجهی است و افزایش جمعیت ساکن در آن، ضرورت توجه بیشتر به زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز مردم را دوچندان کرده است.

زیرساخت‌های قنوات باید متناسب با جمعیت توسعه یابد

وی افزود: با وجود ظرفیت‌ها و شرایط موجود در قنوات، زیرساخت‌های مورد نیاز این شهر هنوز به طور کامل متناسب با جمعیت آن فراهم نشده است و برای جبران این کاستی‌ها باید روند پیگیری و اجرای طرح‌های مورد نیاز با جدیت بیشتری دنبال شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توسعه شهرها باید متناسب با شرایط جمعیتی و نیازهای ساکنان انجام شود و قنوات نیز از این قاعده مستثنی نیست و لازم است مسائل و نیازهای این شهر مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی بر ضرورت همراهی مجموعه مدیریت استان و مسئولان محلی برای رفع مشکلات قنوات تأکید کرد و گفت: مسائل این شهر باید به صورت مستمر پیگیری شود تا زمینه برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و ارتقای شرایط زندگی مردم فراهم شود.

روانبخش اظهار کرد: همکاری میان مسئولان می‌تواند روند رسیدگی به مشکلات قنوات را تسهیل کند و لازم است ظرفیت‌های موجود در استان برای پاسخگویی به نیازهای این شهر مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت همکاری میان مسئولان استان و شهرستان افزود: امیدواریم با همراهی استاندار، مسئولان استان، مجمع نمایندگان قم و مسئولان شهر قنوات، روند پیگیری مسائل این شهر با جدیت ادامه پیدا کند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجموعه مسئولان باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و با پیگیری مستمر و تلاش مضاعف، مشکلات موجود را به صورت مرحله‌به‌مرحله برطرف کنند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این همکاری باید رفع نیازهای مردم و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای ساکنان قنوات باشد و هر اقدامی که در این مسیر انجام می‌شود، می‌تواند گامی در جهت توسعه این شهر و افزایش کیفیت خدمت‌رسانی به مردم باشد.

روانبخش در پایان بر تداوم پیگیری مسائل قنوات تأکید کرد و گفت: با هم‌افزایی میان مسئولان و استمرار تلاش‌ها می‌توان امیدوار بود که مشکلات این شهر یکی پس از دیگری مورد رسیدگی قرار گیرد و روند توسعه زیرساخت‌های آن شتاب بیشتری پیدا کند.