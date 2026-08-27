رییس کل بانک مرکزی از صنایع دزفول دیدن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی صبح امروز پنجشنبه در جریان سفر به دزفول از برخی صنایع دزفول بازدید و در جریان فعالیت این واحدهای صنعتی قرار گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین از واحدهای آسیب دیده جنگ تحمیلی سوم نیز بازدید کرد.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی صبح پنجشنبه از طریق فرودگاه بینالمللی شهید سلیمانی اهواز وارد استان خوزستان شد و مورد استقبال سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان قرار گرفت.
نشست با فعالان اقتصادی استان و سفر به دزفول از جمله مهمترین برنامه سفر یکروزه همتی به خوزستان است.
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