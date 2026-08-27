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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

جدیدترین موضع‌گیری گروسی درباره پرونده هسته‌ای ایران

جدیدترین موضع‌گیری گروسی درباره پرونده هسته‌ای ایران

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با اذعان به قابلیت های هسته ای ایران در خصوص این پرونده موضع گیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در جریان کنفرانس خبری با کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، درباره وضعیت کنونی برنامه هسته ای ایران گفت، واژه «توقف» توصیف دقیقی برای دست کم بخش هسته ای این روند است.

وی افزود: ما باید یک راه حل مناسب و وضعیت پایدار و بلندمدت و همچنین قابل پیش بینی درباره مسئله هسته ای ایران پیدا کنیم. باید به یاد داشته باشیم که هنوز ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد وجود دارد. قابلیت های زیادی همچنان باقی مانده است.

گروسی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که در مذاکرات و رایزنی ها با ایران پیشرفت ملموسی حاصل شده است.

وی توضیح داد: این پیشرفت در جریان تماس ها میان استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه آمریکا و نمایندگان ایران حاصل شده است. فکر می کنم ما موفق شده ایم مسائل و حوزه هایی را که قرار است درباره آنها با یکدیگر همکاری کرده شناسایی کنیم تا وقتی زمان آن فرا برسد بتوانیم این پرونده را ببندیم.

کد مطلب 6929408

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