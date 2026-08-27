  1. استانها
  2. گیلان
۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

اعمال محدودیت ترافیکی در ۲ محور گیلان همزمان با تعطیلات

اعمال محدودیت ترافیکی در ۲ محور گیلان همزمان با تعطیلات

رشت- سرپرست پلیس راه گیلان از اعمال محدودیت تردد انواع کامیون و تریلر در محورهای قدیم رشت-قزوین و آستارا-اردبیل همزمان با تعطیلات پیش‌رو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد صالحی با تبریک فرارسیدن سالروز ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش سفرها و حجم تردد وسایل نقلیه به مقصد گیلان، محدودیت‌های ترافیکی با هدف ارتقای ایمنی، افزایش کشش ترافیکی و تسهیل عبور و مرور در برخی محورهای استان اعمال می‌شود.

وی افزود: تردد انواع کامیون و تریلر، به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، در محور قدیم رشت-قزوین و بالعکس، از ساعت ۷ صبح تا ۲۴ روزهای جمعه و یکشنبه، ۶ و ۸ شهریور ۱۴۰۵، ممنوع خواهد بود.

سرپرست پلیس راه فرماندهی انتظامی گیلان ادامه داد: در محور آستارا-اردبیل و بالعکس نیز تردد انواع کامیون و تریلر، به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۷ صبح تا ۲۴ روز جمعه، ۶ شهریور ۱۴۰۵، ممنوع است.

صالحی از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اطلاع حاصل کنند و سفر خود را با توجه به شرایط جاده‌ها مدیریت کنند.

کد مطلب 6929407

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه