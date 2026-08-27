جمهوری اسلامی برای اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد موحدی‌آزاد ظهر پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری گلستان با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره) و شهدا، به‌ویژه شهدای انقلاب اسلامی، هفته وحدت و هفته دولت را تبریک گفت و اظهار کرد: حضور پرشور مردم در آیین‌های استقبال و بدرقه خدمتگزاران نظام، خستگی را از تن مسئولان خارج می‌کند و نشان‌دهنده همراهی مردم با نظام اسلامی است.

وی با اشاره به مفهوم وفاق افزود: برداشت من از «وفاق» همان «وحدت کلمه»ای است که امام راحل بر پایه آن انقلاب اسلامی را هدایت کرد و امروز نیز بسیاری از برکات و انسجام موجود میان مسئولان و مردم، نتیجه همین وحدت کلمه است.

دادستان کل کشور با استناد به آیه ۵۸ سوره نساء، عدالت را یکی از مهم‌ترین مبانی حکومت اسلامی دانست و گفت: خداوند در این آیه به ادای امانت به اهل آن و حکم کردن میان مردم بر اساس عدالت فرمان داده است.

موحدی‌آزاد ادامه داد: عدالت واژه‌ای است که شاید تعریف دقیق آن برای همه آسان نباشد، اما هر انسانی معنای آن را با تمام وجود درک می‌کند؛ نقطه مقابل عدالت، ظلم است و تمام خیرات و برکات در ذیل عدالت و تمام شرور و نابسامانی‌ها در ذیل ظلم قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اجرای عدالت از مهم‌ترین وظایف حکومت اسلامی است، تصریح کرد: همه انبیا مأموریت داشتند حکومت تشکیل دهند و عدالت را اجرا کنند؛ بنابراین تشکیل حکومت به‌عنوان مقدمه اجرای واجب عدالت، ضرورت پیدا می‌کند.

دادستان کل کشور با اشاره به مطالعات خود درباره تاریخ سیاسی ائمه اطهار(ع) گفت: در میان آثار و مطالعاتی که درباره سیره سیاسی ائمه(ع) انجام شده، به نظر من رهبر شهید انقلاب به‌خوبی اهداف سیاسی و مبارزاتی ائمه(ع) را تبیین کرده است.

موحدی‌آزاد با اشاره به کتاب «انسان ۲۵۰ ساله» افزود: در این اثر، زندگی سیاسی و مبارزاتی ائمه(ع) بررسی و اثبات شده است که حرکت سیاسی آنان در مسیر تشکیل حکومت و تحقق اهداف الهی بوده است.

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی نیز با هدف تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم شکل گرفته است، گفت: نظام جمهوری اسلامی برای اجرای عدالت و دادن حق مردم تشکیل شده و یکی از دستاوردهای آن، توسعه خدمات عمومی در مناطق مختلف کشور بوده است.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: پیش از انقلاب اسلامی، بسیاری از مناطق کشور از امکانات اولیه‌ای مانند آب آشامیدنی، برق، مدرسه و حتی حمام و خدمات بهداشتی محروم بودند، اما پس از انقلاب اقدامات گسترده‌ای برای توسعه و محرومیت‌زدایی انجام شده است.

موحدی‌آزاد با بیان اینکه عدالت باید از رفتار فردی انسان‌ها آغاز شود، اظهار کرد: عدالت تنها به قاضی و دستگاه قضایی محدود نمی‌شود، بلکه همه مسئولان و مردم در برابر آن مسئول هستند و باید از رفتار شخصی خود آغاز کنیم؛ چراکه هرجا حق مردم تضییع شود، ظلم رخ داده و هرجا حقی احقاق شود، عدالت محقق شده است.

وی افزود: همه ما مأمور اجرای عدالت هستیم؛ از مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس و خبرگان گرفته تا مدیران، کارکنان و قضات. هر فردی باید در جایگاه خود عدالت را رعایت کند و حتی در زندگی خانوادگی نیز نباید به خود، فرزندان و اعضای خانواده ظلم کنیم.

دادستان کل کشور با تأکید بر جایگاه ویژه عدالت در دستگاه قضایی گفت: قاضی بیش از دیگران باید ملتزم به عدالت باشد و این ویژگی باید در تمام مراحل رسیدگی قضایی از قلم و نگاه قاضی گرفته تا استدلال، پذیرش یا رد دعوا، صدور حکم، قرار جلب دادرسی و قرار منع تعقیب نمود پیدا کند.

موحدی‌آزاد ادامه داد: عدالت در قاضی باید ابتدا در باطن و شخصیت وی شکل گرفته باشد و آثار آن در رفتار و تصمیمات قضایی وی نمایان شود؛ زیرا قضاوت عادلانه بدون برخورداری قاضی از ملکه عدالت امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به گسترش مطالبه عدالت‌خواهی در میان ملت‌های مختلف اظهار کرد: استعداد عدالت‌خواهی که در وجود انسان‌ها قرار دارد، امروز در ملت ایران و بسیاری از ملت‌های منطقه و جهان احیا شده است و این روحیه باید در مسیر تحقق عدالت و مقابله با ظلم تقویت شود.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به احکام انتصاب رؤسای قوه قضاییه در چهار دهه گذشته گفت: بررسی احکام انتصاب شهید آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله اردبیلی، رؤسای قوه قضاییه در دوره‌های مختلف و همچنین حکم انتصاب رئیس فعلی قوه قضاییه نشان می‌دهد که این احکام صرفاً یک حکم مدیریتی برای انتصاب فرد نیست، بلکه دربردارنده برنامه، راهبرد و دستورالعمل برای اداره دستگاه قضایی است.

وی افزود: انتخاب و به‌کارگیری نیروهای کارآمد، توجه به حقوق عامه، آزادی‌های مشروع، امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از جمله محورهای مشترک این احکام در دوره‌های مختلف بوده است.

موحدی‌آزاد با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از مظلومان اظهار کرد: قوه قضاییه باید پناهگاه مظلومان باشد و راه هرگونه توصیه، سفارش و پارتی‌بازی در این دستگاه به‌طور کامل بسته شود.

وی برخورد قاطع و بدون اغماض با متجاوزان به حقوق مردم را از دیگر محورهای مورد تأکید در احکام انتصاب رؤسای قوه قضاییه دانست و گفت: در اجرای عدالت نباید ملاحظات شخصی یا سیاسی دخالت داده شود.

دادستان کل کشور همچنین بر ضرورت کوتاه شدن فرآیند دادرسی همراه با افزایش کیفیت علمی و اتقان آرای قضایی تأکید کرد و افزود: سرعت در رسیدگی نباید به قیمت کاهش کیفیت احکام تمام شود، بلکه باید همزمان با کاهش زمان دادرسی، استحکام و دقت آرای قضایی نیز افزایش یابد.

موحدی‌آزاد، اجرای دقیق سند تحول قضایی و رعایت زمان‌بندی برنامه‌های آن را از دیگر اولویت‌های دستگاه قضا برشمرد و گفت: اجرای سند تحول باید با جدیت دنبال شود و فصل‌های مختلف آن به‌صورت دقیق و در چارچوب زمان‌بندی تعیین‌شده عملیاتی شود.

وی هوشمندسازی امور قضایی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی را از دیگر محورهای مهم برشمرد و اظهار کرد: استفاده از فناوری باید به گونه‌ای توسعه یابد که دسترسی مردم به خدمات قضایی آسان‌تر و فرآیندهای قضایی شفاف‌تر و کارآمدتر شود.

دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت تعامل میان قوا گفت: همکاری و تعامل قوه قضاییه با قوای مقننه و مجریه همواره مورد تأکید بوده و امروز نیز این همبستگی و همکاری میان قوای سه‌گانه برای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی وجود دارد.

موحدی‌آزاد با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در حمایت از مدیریت جوان و انقلابی اظهار کرد: استفاده از نیروهای مؤمن، عالم، فاضل، متعهد و به‌ویژه جوانان صالح و انقلابی در جایگاه‌های مدیریتی، از محورهای مورد تأکید در قوه قضاییه است و این سیاست باید با جدیت ادامه پیدا کند.

وی با قدردانی از عملکرد حیدر آسیابی در زمینه کادرسازی افزود: آسیابی در دوره مسئولیت خود توجه ویژه‌ای به تربیت و پرورش نیروهای توانمند داشت و یکی از نتایج این رویکرد، حضور محمود اسپانلو در جایگاه مدیریتی در سطح ملی بود.

دادستان کل کشور ادامه داد: اسپانلو در دوره حضور خود در دادستانی کل کشور با حدود ۵۰۰ دادستان در ارتباط بود و تجربه ارزشمندی در سطح ملی به دست آورد و امروز این تجربه می‌تواند در خدمت مردم استان قرار گیرد.

موحدی‌آزاد با تأکید بر اینکه توانمندی نیروهای ایرانی موجب استقبال مجموعه‌های علمی و تخصصی جهان از آنان شده است، گفت: برخلاف برخی تحلیل‌ها، بسیاری از نیروهای توانمند کشور به دلیل دانش و تخصص خود مورد توجه قرار می‌گیرند و توان علمی و حرفه‌ای آنان عامل اصلی این جذب است.

وی ریشه‌کنی فساد در درون دستگاه قضایی را از دیگر محورهای مهم برشمرد و اظهار کرد: پاک‌دستی و سلامت درون دستگاه، شرط نخست موفقیت قوه قضاییه است و باید با جدیت از سلامت مجموعه قضایی صیانت شود.

دادستان کل کشور همچنین بر ضرورت حفظ جایگاه قاضی و دادگاه تأکید کرد و گفت: قاضی و دادگاه باید سدی محکم در برابر نفوذ و فشارهای بیرونی باشند و صیانت از استقلال قضات و جایگاه دستگاه قضایی از وظایف مهم مدیران این مجموعه است.

وی با اشاره به آیین تکریم آسیابی اظهار کرد: سرمایه اصلی یک مسئول، اعتماد و همراهی مردم است. حضور گسترده مردم در این مراسم نشان می‌دهد که عملکرد، مردم‌داری، اخلاص و تلاش‌های جهادی آسیابی در طول دوره مسئولیت مورد توجه مردم قرار گرفته است.

موحدی‌آزاد با قدردانی از خانواده آسیابی و خانواده کارکنان دستگاه قضایی افزود: خانواده مسئولان و کارکنان در موفقیت آنان نقش مهمی دارند و اگر همراهی و همکاری خانواده‌ها نباشد، انجام مسئولیت‌های سنگین و فعالیت‌های شبانه‌روزی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی حضور گسترده مردم در مراسم بدرقه مسئولان را نشانه‌ای ارزشمند دانست و گفت: خوشا به سعادت مسئولی که در پایان دوره مسئولیت خود این‌گونه از سوی مردم بدرقه می‌شود و امیدواریم همه ما بتوانیم پس از انجام وظیفه، با سربلندی در برابر مردم حاضر شویم.

دادستان کل کشور با اشاره به انتخاب اسپانلو به‌عنوان رئیس کل جدید دادگستری گلستان گفت: استفاده از جوانان فاضل، صالح و انقلابی در مسئولیت‌های مختلف از تأکیدات رهبر معظم انقلاب و از سیاست‌های قوه قضاییه است.

موحدی‌آزاد افزود: در دادسراهای سراسر کشور حدود ۷۵۰ قاضی مستعد برای پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی شناسایی شده‌اند که از نظر علمی، انقلابی، اخلاقی و مدیریتی ظرفیت بالایی دارند.

وی ادامه داد: در سطح قوه قضاییه نیز تعداد زیادی از نیروهای توانمند برای مسئولیت‌های مدیریتی شناسایی شده‌اند و اسپانلو یکی از نمونه‌های این سیاست در زمینه استفاده از نیروهای جوان و کارآمد است.

دادستان کل کشور با تمجید از عملکرد آسیابی خاطرنشان کرد: حسن مدیریت، تلاش، مردم‌داری و ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری آسیابی برای مجموعه مدیریتی قوه قضاییه شناخته شده است و همین عملکرد موجب شد گزینه مسئولیت‌های ملی درباره وی مطرح شود.

وی درباره انتخاب اسپانلو برای ریاست دادگستری گلستان نیز گفت: پس از بررسی‌های انجام‌شده و با توجه به شناختی که از توانمندی‌های وی وجود داشت، تصمیم گرفته شد اسپانلو از دادستانی کل کشور به استان خود بازگردد تا در کنار مردم و همشهریانش خدمت کند و این پیشنهاد نیز با اجماع مورد تأیید قرار گرفت.

موحدی‌آزاد با درخواست از قضات و کارکنان دادگستری گلستان برای همکاری با رئیس کل جدید گفت: همان‌گونه که با مدیران پیشین همکاری کردید، با اسپانلو نیز همکاری کنید تا مسیر خدمت و اجرای عدالت با قوت ادامه پیدا کند.

وی تأکید کرد: یکی از افتخارات جمهوری اسلامی این است که اداره کشور به دست فرزندان خود آن انجام می‌شود و امروز نیز مدیران قضایی استان از نیروهای توانمند و بومی هستند که شناخت مناسبی از ظرفیت‌ها و مسائل منطقه دارند.