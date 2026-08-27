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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

جمهوری اسلامی برای اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم تشکیل شده است

جمهوری اسلامی برای اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم تشکیل شده است

گرگان- دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه عدالت محور اصلی مأموریت انبیا و نظام جمهوری اسلامی است، گفت: جمهوری اسلامی تشکیل شده تا عدالت اجرا و حقوق مردم ادا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد موحدی‌آزاد ظهر پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری گلستان با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره) و شهدا، به‌ویژه شهدای انقلاب اسلامی، هفته وحدت و هفته دولت را تبریک گفت و اظهار کرد: حضور پرشور مردم در آیین‌های استقبال و بدرقه خدمتگزاران نظام، خستگی را از تن مسئولان خارج می‌کند و نشان‌دهنده همراهی مردم با نظام اسلامی است.

وی با اشاره به مفهوم وفاق افزود: برداشت من از «وفاق» همان «وحدت کلمه»ای است که امام راحل بر پایه آن انقلاب اسلامی را هدایت کرد و امروز نیز بسیاری از برکات و انسجام موجود میان مسئولان و مردم، نتیجه همین وحدت کلمه است.

دادستان کل کشور با استناد به آیه ۵۸ سوره نساء، عدالت را یکی از مهم‌ترین مبانی حکومت اسلامی دانست و گفت: خداوند در این آیه به ادای امانت به اهل آن و حکم کردن میان مردم بر اساس عدالت فرمان داده است.

موحدی‌آزاد ادامه داد: عدالت واژه‌ای است که شاید تعریف دقیق آن برای همه آسان نباشد، اما هر انسانی معنای آن را با تمام وجود درک می‌کند؛ نقطه مقابل عدالت، ظلم است و تمام خیرات و برکات در ذیل عدالت و تمام شرور و نابسامانی‌ها در ذیل ظلم قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اجرای عدالت از مهم‌ترین وظایف حکومت اسلامی است، تصریح کرد: همه انبیا مأموریت داشتند حکومت تشکیل دهند و عدالت را اجرا کنند؛ بنابراین تشکیل حکومت به‌عنوان مقدمه اجرای واجب عدالت، ضرورت پیدا می‌کند.

دادستان کل کشور با اشاره به مطالعات خود درباره تاریخ سیاسی ائمه اطهار(ع) گفت: در میان آثار و مطالعاتی که درباره سیره سیاسی ائمه(ع) انجام شده، به نظر من رهبر شهید انقلاب به‌خوبی اهداف سیاسی و مبارزاتی ائمه(ع) را تبیین کرده است.

موحدی‌آزاد با اشاره به کتاب «انسان ۲۵۰ ساله» افزود: در این اثر، زندگی سیاسی و مبارزاتی ائمه(ع) بررسی و اثبات شده است که حرکت سیاسی آنان در مسیر تشکیل حکومت و تحقق اهداف الهی بوده است.

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی نیز با هدف تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم شکل گرفته است، گفت: نظام جمهوری اسلامی برای اجرای عدالت و دادن حق مردم تشکیل شده و یکی از دستاوردهای آن، توسعه خدمات عمومی در مناطق مختلف کشور بوده است.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: پیش از انقلاب اسلامی، بسیاری از مناطق کشور از امکانات اولیه‌ای مانند آب آشامیدنی، برق، مدرسه و حتی حمام و خدمات بهداشتی محروم بودند، اما پس از انقلاب اقدامات گسترده‌ای برای توسعه و محرومیت‌زدایی انجام شده است.

موحدی‌آزاد با بیان اینکه عدالت باید از رفتار فردی انسان‌ها آغاز شود، اظهار کرد: عدالت تنها به قاضی و دستگاه قضایی محدود نمی‌شود، بلکه همه مسئولان و مردم در برابر آن مسئول هستند و باید از رفتار شخصی خود آغاز کنیم؛ چراکه هرجا حق مردم تضییع شود، ظلم رخ داده و هرجا حقی احقاق شود، عدالت محقق شده است.

وی افزود: همه ما مأمور اجرای عدالت هستیم؛ از مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس و خبرگان گرفته تا مدیران، کارکنان و قضات. هر فردی باید در جایگاه خود عدالت را رعایت کند و حتی در زندگی خانوادگی نیز نباید به خود، فرزندان و اعضای خانواده ظلم کنیم.

دادستان کل کشور با تأکید بر جایگاه ویژه عدالت در دستگاه قضایی گفت: قاضی بیش از دیگران باید ملتزم به عدالت باشد و این ویژگی باید در تمام مراحل رسیدگی قضایی از قلم و نگاه قاضی گرفته تا استدلال، پذیرش یا رد دعوا، صدور حکم، قرار جلب دادرسی و قرار منع تعقیب نمود پیدا کند.

موحدی‌آزاد ادامه داد: عدالت در قاضی باید ابتدا در باطن و شخصیت وی شکل گرفته باشد و آثار آن در رفتار و تصمیمات قضایی وی نمایان شود؛ زیرا قضاوت عادلانه بدون برخورداری قاضی از ملکه عدالت امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به گسترش مطالبه عدالت‌خواهی در میان ملت‌های مختلف اظهار کرد: استعداد عدالت‌خواهی که در وجود انسان‌ها قرار دارد، امروز در ملت ایران و بسیاری از ملت‌های منطقه و جهان احیا شده است و این روحیه باید در مسیر تحقق عدالت و مقابله با ظلم تقویت شود.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به احکام انتصاب رؤسای قوه قضاییه در چهار دهه گذشته گفت: بررسی احکام انتصاب شهید آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله اردبیلی، رؤسای قوه قضاییه در دوره‌های مختلف و همچنین حکم انتصاب رئیس فعلی قوه قضاییه نشان می‌دهد که این احکام صرفاً یک حکم مدیریتی برای انتصاب فرد نیست، بلکه دربردارنده برنامه، راهبرد و دستورالعمل برای اداره دستگاه قضایی است.

وی افزود: انتخاب و به‌کارگیری نیروهای کارآمد، توجه به حقوق عامه، آزادی‌های مشروع، امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از جمله محورهای مشترک این احکام در دوره‌های مختلف بوده است.

موحدی‌آزاد با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از مظلومان اظهار کرد: قوه قضاییه باید پناهگاه مظلومان باشد و راه هرگونه توصیه، سفارش و پارتی‌بازی در این دستگاه به‌طور کامل بسته شود.

وی برخورد قاطع و بدون اغماض با متجاوزان به حقوق مردم را از دیگر محورهای مورد تأکید در احکام انتصاب رؤسای قوه قضاییه دانست و گفت: در اجرای عدالت نباید ملاحظات شخصی یا سیاسی دخالت داده شود.

دادستان کل کشور همچنین بر ضرورت کوتاه شدن فرآیند دادرسی همراه با افزایش کیفیت علمی و اتقان آرای قضایی تأکید کرد و افزود: سرعت در رسیدگی نباید به قیمت کاهش کیفیت احکام تمام شود، بلکه باید همزمان با کاهش زمان دادرسی، استحکام و دقت آرای قضایی نیز افزایش یابد.

موحدی‌آزاد، اجرای دقیق سند تحول قضایی و رعایت زمان‌بندی برنامه‌های آن را از دیگر اولویت‌های دستگاه قضا برشمرد و گفت: اجرای سند تحول باید با جدیت دنبال شود و فصل‌های مختلف آن به‌صورت دقیق و در چارچوب زمان‌بندی تعیین‌شده عملیاتی شود.

وی هوشمندسازی امور قضایی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی را از دیگر محورهای مهم برشمرد و اظهار کرد: استفاده از فناوری باید به گونه‌ای توسعه یابد که دسترسی مردم به خدمات قضایی آسان‌تر و فرآیندهای قضایی شفاف‌تر و کارآمدتر شود.

دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت تعامل میان قوا گفت: همکاری و تعامل قوه قضاییه با قوای مقننه و مجریه همواره مورد تأکید بوده و امروز نیز این همبستگی و همکاری میان قوای سه‌گانه برای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی وجود دارد.

موحدی‌آزاد با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در حمایت از مدیریت جوان و انقلابی اظهار کرد: استفاده از نیروهای مؤمن، عالم، فاضل، متعهد و به‌ویژه جوانان صالح و انقلابی در جایگاه‌های مدیریتی، از محورهای مورد تأکید در قوه قضاییه است و این سیاست باید با جدیت ادامه پیدا کند.

وی با قدردانی از عملکرد حیدر آسیابی در زمینه کادرسازی افزود: آسیابی در دوره مسئولیت خود توجه ویژه‌ای به تربیت و پرورش نیروهای توانمند داشت و یکی از نتایج این رویکرد، حضور محمود اسپانلو در جایگاه مدیریتی در سطح ملی بود.

دادستان کل کشور ادامه داد: اسپانلو در دوره حضور خود در دادستانی کل کشور با حدود ۵۰۰ دادستان در ارتباط بود و تجربه ارزشمندی در سطح ملی به دست آورد و امروز این تجربه می‌تواند در خدمت مردم استان قرار گیرد.

موحدی‌آزاد با تأکید بر اینکه توانمندی نیروهای ایرانی موجب استقبال مجموعه‌های علمی و تخصصی جهان از آنان شده است، گفت: برخلاف برخی تحلیل‌ها، بسیاری از نیروهای توانمند کشور به دلیل دانش و تخصص خود مورد توجه قرار می‌گیرند و توان علمی و حرفه‌ای آنان عامل اصلی این جذب است.

وی ریشه‌کنی فساد در درون دستگاه قضایی را از دیگر محورهای مهم برشمرد و اظهار کرد: پاک‌دستی و سلامت درون دستگاه، شرط نخست موفقیت قوه قضاییه است و باید با جدیت از سلامت مجموعه قضایی صیانت شود.

دادستان کل کشور همچنین بر ضرورت حفظ جایگاه قاضی و دادگاه تأکید کرد و گفت: قاضی و دادگاه باید سدی محکم در برابر نفوذ و فشارهای بیرونی باشند و صیانت از استقلال قضات و جایگاه دستگاه قضایی از وظایف مهم مدیران این مجموعه است.

وی با اشاره به آیین تکریم آسیابی اظهار کرد: سرمایه اصلی یک مسئول، اعتماد و همراهی مردم است. حضور گسترده مردم در این مراسم نشان می‌دهد که عملکرد، مردم‌داری، اخلاص و تلاش‌های جهادی آسیابی در طول دوره مسئولیت مورد توجه مردم قرار گرفته است.

موحدی‌آزاد با قدردانی از خانواده آسیابی و خانواده کارکنان دستگاه قضایی افزود: خانواده مسئولان و کارکنان در موفقیت آنان نقش مهمی دارند و اگر همراهی و همکاری خانواده‌ها نباشد، انجام مسئولیت‌های سنگین و فعالیت‌های شبانه‌روزی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی حضور گسترده مردم در مراسم بدرقه مسئولان را نشانه‌ای ارزشمند دانست و گفت: خوشا به سعادت مسئولی که در پایان دوره مسئولیت خود این‌گونه از سوی مردم بدرقه می‌شود و امیدواریم همه ما بتوانیم پس از انجام وظیفه، با سربلندی در برابر مردم حاضر شویم.

دادستان کل کشور با اشاره به انتخاب اسپانلو به‌عنوان رئیس کل جدید دادگستری گلستان گفت: استفاده از جوانان فاضل، صالح و انقلابی در مسئولیت‌های مختلف از تأکیدات رهبر معظم انقلاب و از سیاست‌های قوه قضاییه است.

موحدی‌آزاد افزود: در دادسراهای سراسر کشور حدود ۷۵۰ قاضی مستعد برای پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی شناسایی شده‌اند که از نظر علمی، انقلابی، اخلاقی و مدیریتی ظرفیت بالایی دارند.

وی ادامه داد: در سطح قوه قضاییه نیز تعداد زیادی از نیروهای توانمند برای مسئولیت‌های مدیریتی شناسایی شده‌اند و اسپانلو یکی از نمونه‌های این سیاست در زمینه استفاده از نیروهای جوان و کارآمد است.

دادستان کل کشور با تمجید از عملکرد آسیابی خاطرنشان کرد: حسن مدیریت، تلاش، مردم‌داری و ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری آسیابی برای مجموعه مدیریتی قوه قضاییه شناخته شده است و همین عملکرد موجب شد گزینه مسئولیت‌های ملی درباره وی مطرح شود.

وی درباره انتخاب اسپانلو برای ریاست دادگستری گلستان نیز گفت: پس از بررسی‌های انجام‌شده و با توجه به شناختی که از توانمندی‌های وی وجود داشت، تصمیم گرفته شد اسپانلو از دادستانی کل کشور به استان خود بازگردد تا در کنار مردم و همشهریانش خدمت کند و این پیشنهاد نیز با اجماع مورد تأیید قرار گرفت.

موحدی‌آزاد با درخواست از قضات و کارکنان دادگستری گلستان برای همکاری با رئیس کل جدید گفت: همان‌گونه که با مدیران پیشین همکاری کردید، با اسپانلو نیز همکاری کنید تا مسیر خدمت و اجرای عدالت با قوت ادامه پیدا کند.

وی تأکید کرد: یکی از افتخارات جمهوری اسلامی این است که اداره کشور به دست فرزندان خود آن انجام می‌شود و امروز نیز مدیران قضایی استان از نیروهای توانمند و بومی هستند که شناخت مناسبی از ظرفیت‌ها و مسائل منطقه دارند.

کد مطلب 6929393

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    نظرات

    • IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      0 0
      پاسخ
      عدالت در پرداخت حقوق کارمندان نیست خواهشا پیگیری نماید یکی ۳۰۰ میلیون یکی ۱۵۰ ملیون یکی ۲۰ میلیون که هرچه میریم پایین ضعیف تر فقیر تر خواهشا خواهشا در اختیار دولت مجلس شورای نگهبان هست

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