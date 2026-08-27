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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

زمین‌لرزه ۳ ریشتری بهشهر خسارتی نداشت

زمین‌لرزه ۳ ریشتری بهشهر خسارتی نداشت

بهشهر- مدیرکل مدیریت بحران مازندران از وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳ ریشتر در حوالی شهرستان بهشهر خبر داد و گفت: تاکنون گزارشی از خسارت جانی و مالی این زمین‌لرزه دریافت نشده است.

حسینعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این زمین‌لرزه در حوالی شهرستان بهشهر و در عمق هشت کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع زمین‌لرزه، بررسی وضعیت منطقه از طریق واحدهای مربوطه و دبیر مدیریت بحران شهرستان انجام شد و بر اساس گزارش‌های اولیه، این حادثه خسارتی به دنبال نداشته است.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران ادامه داد: نیروهای امدادی و دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران برای مقابله با هرگونه پیامد احتمالی در آماده‌باش قرار دارند.

محمدی با اشاره به تداوم پایش منطقه خاطرنشان کرد: بررسی‌ها همچنان ادامه دارد و در صورت دریافت هرگونه گزارش جدید درباره خسارت یا آثار این زمین‌لرزه، مراتب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6929404

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