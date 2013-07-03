به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شامگاه چهارشنبه در گفتگوی زنده تلویزیونی بعد از اخبار سراسری شبکه یک سیما طی سخنانی در خصوص نحوه گزارش خود به مردم از عملکرد 8 ساله دولت توضیحاتی ارائه کرد.



احمدی نژاد پس اعلام رئوس گفتگوی خود در این برنامه که درخصوص گزارش درباره نحوه عملکرد دولت درخصوص شعارهای تبلیغاتی وی در سال 84 است گفت: گزارش بعدی درباره تاثیرگذاری ادبیات و گفتمان سیاسی داخلی و بین المللی و جهت گیری های سیاسی و اقتصادی است که یکشنبه آینده در حضور مدیران صدا و سیما عرضه خواهد شد.



وی افزود: گزارش دیگری داریم که در جلسه کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری در ماه رمضان ارائه خواهد شد در آن جلسه یک گزارش تفصیلی خواهیم داد که تقریبا 50 سرفصل کار است که به سئوالات اساسی پاسخ می دهیم. اینکه چه شد، چه باید می شد، چقدر باید جلو می رفتیم و موانع و مشکلات چه بود.



رئیس جمهور ادامه داد: یک گزارش چهارم در صدا و سیما خواهیم داشت. این گزارش هم فهرست اولین های این دولت است یعنی کارهایی که در این دولت برای اولین بار در کشور انجام شد. نهایتا گزارش کوتاهتری در اواخر دوره دولت یعنی حدود 28 روز آینده خواهیم داشت که در آن گزارش از مردم حلالیت طلبی و خداحافظی از مردم است.

سطوح مختلف مدیریتی کشور از روستاهای دوردست تا مرکز کشور را تجربه کرده‌ام

احمدی نژاد در پاسخ به این سئوال مجری که در سال 84 چرا آقای احمدی نژاد فکر کرد که می تواند رئیس جمهور ایران شود، گفت: البته قبل از شهرداری هم من در بخش های گوناگون در خدمت و انقلاب بودم سطوح مختلف مدیریتی کشور را تجربه کرده‌ام از روستاهای دوردست تا مرکز کشور.



وی افزود: در بخش های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی ، اقتصادی از نزدیک با توانمندی های کشور و ضرورت های کشور آشنا شده ام معتقد بوده ام و هستم که ظرفیت های ملت ایران بی نظیر است. ملت ایران می تواند در بالاترین سطح زندگی کند. می تواند شایسته ترین ، پیشرفته ترین ، مرفه ترین و الگو باشد و می تواند کشوری برپا کند که در آن از فقر و تبعیض و محرومیت خبری نباشد و همه شاد باشند و در مسیر رشد و کمال حرکت کنند و لذت انسان بودن را بچشند و از استعدادهایی که خداوند متعال در اختیارشان گذاشته است استفاده کنند.

رئیس جمهور گفت: من باور داشتم و دارم که ملت ایران ماموریت تاریخی را برای حرکت به سمت قله های کمال انسانی دارد، ظرفیت ها و توانمندی ها را دیده بودم شایستگی ها را دیده بودم معتقدم ملت ایران هم می تواند شایستگی لازم را داشته باشد. باور داشتم کشور را بهتر می شود اداره کرد می شود با سرعت بیشتری در مسیر رشد و پیشرفت حرکت کرد. این بود که تصمیم گرفتم وارد شوم احساس تکلیف کردم بیایم در این عرصه و آنچه در توان خود و در توان ملت می بینم برای رسیدن ملت به قله های آرمانی آزاد کنم.

احمدی نژاد در پاسخ به این سئوال که در سال 84 چقدر شرایط برای این حضور مهیا بود با توجه به حضور جریانات سیاسی در جامعه و گروههای قدرتمندی که حضور داشتند شما چگونه وارد این صحنه شدید گفت: در دو سطح این موضوع را بررسی می کنیم یک سطح گروههای سیاسی است؛ عده زیادی باور کرده بودند بخصوص سیاسیون کشور که این عرصه متعلق به احزاب و گروهها است و هر کس می خواهد وارد شود حتما باید مورد حمایت یک حزب ، جبهه یا گروه قدرتمند باشد.

رابطه احزاب و جناح ها با ما خوب نبود/ هیچ گروه و جریانی از من حمایت نکرد

وی افزود: رابطه احزاب و جناح ها با ما خوب نبود من هم رابطه ام با آنها خوب نبود نه اینکه مخالفتی داشته باشم اما بالاخره آنها کاندیداهای خودشان داشتند و تقریبا همه آنها با ورود من به این عرصه مخالف بودند. برای جلوگیری از ورود من تلاششان را هم انجام دادند حتی فشارهایی را هم وارد کردند و کارهایی کردند که این اتفاق نیفتد. هیچ گروه و جریانی از من حمایت نکرد البته من هم باورهایی داشتم معتقد بودم که رئیس جمهور نباید وامدار هیچ احدی باشد. رئیس جمهور فقط باید وامدار ملت باشد ، وامدار ارزشهای انسانی و الهی ، وامدار عزت و سرافرازی ملت و وامدار انقلاب ، شهدا ، ایثارگران و اهداف آرمانی بلند و تاریخی ملت ایران باشد.

رئیس جمهور گفت: من باورم را می گویم شاید دیگران نظرات دیگری داشته باشند وامداری به گروهها و جناح ها فرد را محدود می کند و اجازه نمی دهد آدم به منافع ملی و ملت آنطور که باید بیاندیشد.

احمدی‌نژاد ادامه داد: اما در سطح دوم آن چیزی که من در متن ملت مشاهده می کردم این بود که ملت خود را محصور در جریانات سیاسی نمی پنداشت و باور نمی کرد طبیعی هم همین است سطح ملت خیلی بزرگتر از هر گروهی ولو بسیار بزرگ و قوی باشد. به هر حال این ملت بزرگتر از آن است؛ ملت یک اقیانوس است و گروهها یک ظرف هستند این ظرف هر چقدر بزرگ باشد اقیانوس در آن نمی گنجد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: می دیدم که مردم دنبال حرکت های بزرگ، آزادسازی ظرفیت های عظیم و دنبال قله های بلند و آرمانهای بلندی انسانی هستند و خیلی دنبال این نیستند که ببینند احزاب و گروهها و جناح ها چه می گویند.

نظرسنجی ها به درد نمی خورند باید به میان مردم رفت

احمدی نژاد گفت: ادبیات و رفتاری که ما در شهرداری داشتیم به طور گسترده مورد استقبال مردم بود. آن زمان نظرسنجی هایی مطرح بود که تو در نظرسنجی ها 1 یا 2 درصد هستی و من شوخی می کردم که این نظرسنجی ها به درد نمی خورد باید به میان مردم رفت و در اجتماعات مردم ببینیم مردم چه می گویند.



رئیس جمهور ادامه داد: آقایی که خیلی اصرار داشت به من بگوید در نظرسنجی ها نیستید و برو کنار! با او به شوخی کردم و گفتم چون من روستایی هستم شما بگویید نظرسنجی نمی فهمم، بنویسید نمی فهمم باید بکشید که گفت یعنی چه؟ بکشید؟ گفتم یعنی برویم در میان مردم و ببینیم چه می گویند اینکه عده ای می روند و عدد و رقم هایی درست می کنند، بله، نظرسنجی در جاهایی کارآیی دارد و باید باشد اما در این جور امور باید ببینیم متن مردم چه می گوید.



وی گفت: این مسائل وجود داشت اما ما وارد شدیم ملت هم بزرگواری کرد.

چند ماه قبل از انتخابات 84 صد در صد مطمئن بودم که رئیس جمهور خواهم شد

رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال که وقتی تصمیم شما برای حضور در انتخابات جدی شد چند درصد شانس برای خود قائل بودید گفت: من صد درصد مطمئن بودم. البته اعلام نکردم چون مشغول کار بودم باورم این بود که این حضور به کارها آسیب می زند روزهای آخر یا روزی که برای ثبت نام رفتیم اعلام کردم.



احمدی نژاد در پاسخ به این سئوال که چند ماه قبل از ثبت نام در انتخابات از کجا به این اطمینان رسیدید که رئیس جمهور می شوید افزود: بالاخره همین توضیحاتی که دادم پاسخ من است. من به عظمت ملت ایران و آرمان خواهی ملت باور داشتم بالاخره در داخل مردم بودیم و می دانستیم که مردم سطح بالاتری را می خواهند و این سطوح معمول جواب نمی دهد و کمال جویی ملت ایران را ارضا نمی کند فکر می کردم باید بیایم و فضا و مناسبات را عوض کنم.

اعتماد به نفسی دارم که خداوند متعال عنایت کرده است

وی ادامه داد: بالاخره یک خط سیری 3- 4 دوره آمده طی شده تجربه شده و کارهایش را انجام داده است و مردم دنبال یک فضای جدید و مناسبات جدید هستند و من فکر می کردم که می شود این مناسبات را برپا کرد. بالاخره یک اعتماد به نفسی دارم که خداوند متعال عنایت کرده و موفق هم شدم.



رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال که یادتان هست که مهمترین قول هایی که به مردم دادید چیست؟ ما یک برنامه ای اعلام کردم که 5 محور داشت و یک قول دادیم . اولین محور اصلی برنامه که خیلی روی آن تاکید داشتم عدالت بود. دومین محور خدمت رسانی بود یعنی توسعه فرهنگ خدمت رسانی . نقش اصلی حکومت عدالت و خدمت رسانی است یعنی شان مسئولان جز خدمت رسانی نیست و من فکر می کردم این شان کمی جابجا شده و باید برگردد.

احمدی نژاد گفت: برنامه سومی که اعلام کردیم توسعه مهرورزی بود و برنامه چهارم پیشرفت و تعالی همه جانبه کشور بود. برنامه پنجم بازگشت دولت به مردم و باز کردن حلقه های بسته ای که شکل گرفته بود.

من به مردم قول ندادم که به آنها پول می دهم

وی افزود: البته یک قول هم من به مردم دادم، من نگفتم پول می دهم یا اضافه می کنم تنها قولی که به مردم دادم این بود که تمام توان و وجود خود را برای تحقق این برنامه ها به کار بگیریم. هم خودم و هم دولت. این قولی بود که ما به مردم دادیم. ملت هم بزرگواری کردند، لطف کردند و فرزند کوچک خود را به خادمی انتخاب کردند.

مرتضی حیدری سپس از مجری برنامه از احمدی نژاد پرسید دولت شما به چه عنوانی شناخته می شود البته دولت شما به عدالت شناخته می شود چون خود شما این اسم را روی آن گذاشته ایم اجرای عدالت سخت است چرا سراغ عدالت رفتید و فکر می کنید آیا توانسته ایم امروز عدالت بیشتری را نسبت به 8 سال پیش در کشور پیاده کنید؟ آیا امروز شرایط مردم ایران به نظر شما به نسبت 8 سال پیش در ابعاد مختلف عادلانه تر است؟

رئیس جمهور در پاسخ به این سوال گفت: همان طور که اشاره کردید عدالت بسیار بسیار مهم است پیامبران الهی برای سعادت انسان آمدند اولین دعوت آنها دعوت به توحید بوده و بلافاصله دعوت به عدالت بوده است عدالت ترجمه عملی توحید در زندگی اجتماعی است. یعنی می خواهیم توحید را در جامعه به عنوان روابط اجتماعی و نظام اجتماعی پیاده کنیم که این می شود عدالت.

وی افزود: عدالت یعنی فراهم کردن محیط مناسب برای رشد استعدادهای انسان، انسان سرشار از استعدادهای عظیم است. انسان می تواند تجلی خدا شود و مظهر اسماء الهی شود. این همه استعداد، قدرت ، خلاقیت، علم ، رافت و مهربانی همه در شرایط عدالت شکوفا می شود. عدالت نباشد فرصتی برای رشد پیدا نمی شود.

احمدی نژاد گفت: کسی که هشتش گروی نهش است، کسی که از همه امکانات محروم است چطور می تواند به خودش و عظمت های خودش و استعدادهای خودش فکر کند. اصلا چقدر فرصت پیدا می کند که رشد کند چه برسد به این که بزرگ شود. حد پرواز انسان در عمل همواره کمتر از آرزوهایش است.

خدا ما را خلق نکرده است که همه اش در بدبختی و فقر و نکبخت و سختی باشیم

رئیس جمهور گفت: خدا ما را خلق نکرده است که همه اش در بدبختی و فقر و نکبخت و سختی باشیم خدا ما را خلق کرده تا به عظمت های خود بیاندیشیم و در جهت عظمت های انسانی عشق و محبت و دوستی و صلح و فداکاری فکر کردیم همه اینها در سایه عدالت متجلی می شود.

وی افزود: عدالت یعنی فرصت ها عادلانه توزیع شود دولت هم منابع دارد هم تصمیم گیری دارد هم وقت دارد اینها را باید عادلانه توزیع کند منابع و فرصت ها و وقت خود را عادلانه توزیع کند حتی نگاهش و محبتش را در میان مردم عادلانه توزیع کند نه اینکه همه عدالت با دولت محقق می شود دولت بخشی از کشور است . قوه قضائیه و دیگران هستند که موثرند اما در محدوده دولت ما تلاش کردیم که به عدالت برسیم.

احمدی نژاد گفت: الان ترکیب دولت را ببینید مشاهده می کنید که تقریبا از همه مناطق کشور در مراکز اصلی تصمیم گیری حضور دارند. بالاخره حضور موثر است بسیاری از اختیارات را ما به استانها دادیم برای اینکه خودشان را پیدا کنند تجربه کنند و مدیریت کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه برنامه های متعددی برای عدالت پیاده کردیم گفت: البته در گام اول اقتصادی و اجتماعی مد نظر بود.

وی افزود: دولت نهم و دهم در یکی از سخت ترین شرایط تاریخی مستقر شدند. وقتی آمدیم افغانستان و عراق اشغال بود و آمریکا هر روز تهدید می کرد یعنی دولت نهم در سایه تهدیدهای مکرر آمریکا به پایان رسید. در شرایطی دولت نهم و دولت سر کار بود که رکود جهانی داشتیم خیلی از کشورها رشدشان منفی شد تورم جهانی را داشتیم که اینها همه تاثیر گذار است.

مدتی است در قضیه هسته ای دخالت ندارم

احمدی نژاد با بیان اینکه در یک شرایط سخت داخلی هم بودیم گفت: در داخل هم فشارها به دولت نهم و دهم واقعا خیلی سنگین بود علاوه بر اینها تحریم های ناجوانمردانه یک سویه را داشتیم بالاخره بحث های هسته ای را وارد نمی شوم اینکه چطور می شد حل شود و فرصت هایی را داشتیم یا نداشتیم اینها به کنار من هم مدتی است که دخالتی در این قضیه ندارم اما بالاخره تحریم ها یک فضا درست کرد و شرایط سختی را ایجاد کرد.

وی افزود: ما هم از اول معتقد بودیم هر کاری دولت می کند باید نتیجه اش به مردم برگردد. باید منجر به توانمند تر شدن ملت شود یعنی مردم باید بالا بیایند هم به لحاظ رفاهی هم به لحاظ علمی هم به لحاظ تواناهایی ها و توانمندی های شخصی.

رئیس جمهور در بیان اقدامات دولت در طول هشت سال اخیر اظهار داشت: برای کم کردن فاصله طبقاتی توزیع را در کشور گسترش دادیم. یکی از اقدامات مهم دولت توزیع سهام عدالت بود. تا پیش از این سهام در اختیار کسانی قرار می گرفت که توانایی های مالی داشتند اما دولت سهام عدالت را به جای عرضه در بورس و بازار به ملت داد.

وی با بیان این که دولت می خواست به تمام دهک های جامعه سهام عدالت را پرداخت کند گفت: اما مصوب شد به شش دهک این سهام پرداخت شود و 40 میلیونو پانصد هزار نفر در کشور شناسایی شدند و سهام گرفتند. البته 8 میلیون نفر نیز در راه هستند که در کل می شود 48 میلیون و پانصد هزار نفر که دارای سهم عدالت هستند.

احمدی نژاد افزود: سهام عدالت بیشتر به کسانی مانند کارگران و حقوق بگیران ثابت، روستاییان، بازنشستگان و کسانی که تحت پوشش نهادها هستند تعلق گرفت و به هر عضو خانواده تحت پوشش سهام مجانی تعلق گرفت اما بقیه افراد جامعه باید طی ده سال به صورت قسطی یک میلیون پرداخت کنند.

وی اظهار داشت: تاکنون در بخش سهام عدالت، 1384 میلیارد تومان سود پرداخت شده است و یکی دیگر از اقدامات دولت در طول این مدت سهام ترجیحی به کارگران بود.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: اجرای هدفمندی یارانه ها یکی از اقدامات مهم دولت بود و یکی از عوامل تبعیض، توزیع عمومی یارانه ها در کشور است و خیلی ها از این کار ثروتمند شدند. با یارانه سوخت می خریدند و به صورت آزاد می فروختند.

رئیس جمهور با بیان این که اجرای هدفمندی یارانه ها در کشور باعث صرفه جویی در سوخت کشور شد و مزایای بسیاری برای کشور به همراه داشت گفت: برخی 5 هزار لیتر سوخت مصرف می کردند و عده ای 5 لیتر هم نمی توانستند مصرف کنند اما با اجرای هدفمندی یارانه های یارانه مربوط به سوخت به هر کسی داده شد تا حق کسی ضایع نشود.

احمدی نژاد در ادامه افزود: یکی دیگر از اقدامات مهم دولت توزیع منابع قرض الحسنه بود و از مقدار 59.9 درصد قرض الحسنه ای که در سال 84 به بانک ها بر می گشت این مقدار در حال حاضر به 96 درصد رسیده است و 4 میلیون و 500 هزار نفر بیش از 110 میلیارد تومان وام ازدواج گرفته اند و مشخص است که وام ازدواج را افراد کم درآمد می گیرند.

وی با اشاره به ایجاد مشاغل خانگی در دولت نهم و دهم برای مردم اظهار داشت: در طول این چند سال 6400 شغل خانگی ایجاد شده است.

احمدی نژاد با بیان این که مسکن مهر یکی از مهمترین اقدامات دولت به شمار می آید افزود: به مسکن مهر 34 هزار میلیارد یارانه تعلق گرفت و کسانی که آرزو خانه دار شدن را داشتند را خانه دار شدند.

وی اظهار داشت: دولت سرمایه ها را در کشور و استان ها پراکنده کرده است و استان هایی مانند هرمزگان، بوشهر، همدان، کرمانشاه صنعتی شدند و استان هایی مانند گیلان و مازندران که فکر نمی کردند صنعتی شوند تقریبا رو به صنعتی شدن می روند.

وی با اشاره به توسعه مراکز آموزشی در کشور اظهار داشت: هیچ استانی در کشور نیست که مرکز آموزش عالی نداشته باشد و در طول این چند سال تعداد دانشجویان ما دو برابر شده است.

احمدی نژاد با اشاره به سفرهای استانی هیئت دولت گفت: دولت منابع ملی را به مناطق مختلف کشور برد و سفر رئیس جمهور و وزرا به استان ها مختلف باعث شد تا تصمیم گیری ها و اقدامات جدی در شهر ها و روستاها انجام بگیرد.

وی با بیان این که در طول 8 سال اخیر حقوق کارگران و بازنشستگان تاحدی ترمیم شد گفت: نمی گوییم وضعیت کامل خوب شده است اما حقوق برخی حقوق بگیران افزایش چندانی نمی کرد. از سویی دولت از سال 85 به بعد گندم کشاورزان را خریداری کرده و پول آن ها را بعد از چند روز پرداخت می کند.

احمدی نژاد با اشاره به بیمه همگانی در کشور گفت: بسیاری از مناطق محروم که اکثرا در اثر حوادث طبیعی مانند زلزله آسیب هایی دیده اند مورد توجه ویژه دولت قرار گرفته اند و در آذربایجان رکورد بازسازی مناطق را زدیم.

وی با اشاره به پاسخ دولت به پیام ها و مکاتبات مردم گفت: در طول این هشت سال 38 میلیون نامه به نهاد ریاست جمهوری رسیده که به آن ها رسیدگی شده است؛ 73 درصد پاسخ مثبت گرفته اند البته نه این که 100 درصد مشکلشان حل شده باشد اما به بخشی از مشکل آن ها پاسخ داده شده است. 11 درصد از این مکاتبات مشخصات نداشتند و 7 درصد پاسخ منفی دریافت کردند چون مشکلات قانونی داشتند.

احمدی نژاد با اشاره به عمران روستایی گفت: در ابتدای دولت حدود 2 هزار روستا از نعمت گاز برخوردار بودند که در حال حاضر این تعداد به 22 هزار روستا رسیده است.

وی با بیان این که دولت در طول این مدت تمرکز زدایی کرده است گفت: ما اعتبارات و منابع را در اختیار استان ها قرار دادیم تا خودشان تصمیم گیری کنند.

احمدی نژاد با اشاره به معوقات بانکی گفت: معوقات بانکی مردم خیلی کم است و بخش عمده ای از معوقات بانکی متعلق به تولید کنندگان و کسانی است که تجارت می کنند.

رئیس جمهور با بیان این که دست ما را برای برخورد با بعضی از بدهکاران بانکی بسته اند گفت: وقتی ما می خواهیم وام قرض الحسنه به مردم بدهیم جلوی آن را می گیرند و ممنوع می کنند. اما برخورد درستی با کسانی که معوقات کلان بانکی دارند نمی شود.

احمدی نژاد در پاسخ به این سوال که گفته می شود از 75 هزار میلیارد معوقات بانکی 55 درصد آن برای شرکت های دولتی است گفت: این حرف درست نیست بلکه عمده معوقات بانکی برای شرکت های خصوصی است که کار تجارت انجام می دهند.

وی اظهار داشت: نسبت هزینه 10 درصد کسانی که بالاترین درآمد کشور را دارند به کسانی که پایین ترین درآمد را دارند در سال 84، 13.94 برابر است که الان به 9.91 برابر کاهش یافته است و این برای اولین بار است که این آمار به زیر 10 رسیده است که البته این مقدار نیز مناسب نیست و باید به زیر 5 برسیم و این مقدار در روستاها از 12.74 به 8.70 رسیده که نشان از کم شدن فاصله طبقاتی است.

وی با بیان این که شاخص توسعه انسانی، درآمد، سواد و سلامت است گفت: در طبقه بندی جهانی ما از 94 به 76 رسیدیم یعنی در طبقه متوسط بودیم که به بالا رسیدیم و یک گام دیگر تا طبقه خیلی بالا داریم.

احمدی نژاد با اشاره به این که رفاه عمومی جامعه بالا رفته است اما باز هم برخی مشکلات وجود دارد گفت: حرکت به سمت عدالت احساس امید خودباوری در ملت ایجاد می کند.

وی اظهار داشت: امروز همه احساس می کنند که دولت با آنهاست و همین حس ظرفیت توانایی و امید ایجاد می کند و این آثار نشان می دهد که یک قدم به سمت عدالت پیش رفته ایم. البته تا عدالت کامل فاصله زیادی داریم باید عدالت را عدالت اصلی ایجاد کند.

رئیس جمهور گفت: همین پا فشاری برای اجرای عدالت خودش یک حسن است و با این که شاید موانع زیادی بر سر راه باشد اما تلاش برای عدالت احساس شخصیت و امید می آورد.

وی گفت: عدالت هر جا که باشد برکت می آورد ما در طول این چند سال منابعمان بیشتر نشد اما دیدیم که محصول بیشتری تولید کردیم و این از برکات عدالت است.