شاخص دسترسی ارتباطات روستایی اصفهان به ۸۵ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مطلبزاده صبح دوشنبه در آیین افتتاح پروژههای ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با حضور ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با ارائه گزارشی از وضعیت حوزه ارتباطات استان، اظهار کرد: استان اصفهان در شاخصهای توسعهیافتگی حوزه ارتباطات رتبه چهارم کشور را دارد.
وی افزود: نفوذ اینترنت پرسرعت ۱۵.۵ درصد و نفوذ مشترکین همراه حدود ۴۶ درصد است. بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار خط تلفن ثابت و بیش از ۱۰ میلیون خط تلفن همراه در استان فعال است.
مطلب زاده افزود: استان ظرفیت بالایی در شرکتهای دانشبنیان، خلاق و فناور دارد. از ۹۵۱ شرکت دانشبنیان، ۲۰ درصد در حوزه فاوا فعالیت میکنند.
به گفته وی، از ۲۰۷ شرکت خلاق، ۱۵ درصد و از شرکتهای فناور نیز ۶۵ درصد در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مشغول هستند؛ همچنین ۳۴ شرکت در حوزه امنیت فعالیت دارند که ۲۵ مورد آن در سطح ملی فعالاند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان با اشاره به وضعیت ارتباطات روستایی گفت: از ۹۱۸ روستای بالای ۲۰ خانوار استان، ۹۸ درصد حداقل یک سرویس ارتباطی دارند و ۸۵ درصد روستاها دارای پوشش مناسب صوت و داده هستند.
مطلب زاده اضافه کرد: از ابتدای دولت چهاردهم، ۶۲ ایستگاه مخابراتی با اعتباری بالغ بر ۴۴۶۷ میلیارد ریال راهاندازی شده که ۷۳ روستا را پوشش میدهد.
وی در خصوص پروژه فیبرنوری منازل و کسبوکارها نیز اظهار کرد: اپراتورهای مخابرات ایران در استان فعال هستند و تاکنون ۳۸ شهر از ۱۱۴ شهر استان تحت پوشش قرار گرفتهاند. از یک میلیون و ۹۹ هزار خانوار هدف تا سال ۱۴۰۶، نزدیک به ۴۵ درصد پوشش تأمین شده و ۹۶ هزار و ۵۵۲ مشترک فعال از سرویس فیبرنوری استفاده میکنند.
مطلبزاده همچنین گفت: استان اصفهان رتبه سوم کشوری در سامانه زمین با ۹۴.۸۷ درصد پاسخگویی و پیشرفت پروژههای پستی و مرکز داده را دارد.
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