نه دولت مرا دعوت کرد نه من به جلسات هیات دولت رفتم

محمدحسین مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به احتمال بازگشت شهردار تهران به جلسات هیات دولت گفت: شهردار تهران عضو هیات دولت نیست و در زمانی که من شهردار تهران بودم چند بار برای برای ارائه گزارش کار به هیات دولت رفتم.

وی ادامه داد: هرزمان که نیاز بود به جلسات هیات دولت می رفتیم، اما این حضور مستمر نبود و در چند ماهی که سرپرست شهرداری تهران بودم دو سه بار به جلسه هسات دولت رفتم.

مقیمی در پاسخ به این پرسش که برخی از شهرداران تهران امکان حضور در جلسات هیات وزیران را داشتند گفت: احتمالا آنها وقت اضافه داشتند اما در دوره من نه من در جلسات شرکت کردم و نه آنها از من دعوت کردند.

وی ادامه داد: مسئولیت شهرداری تهران بسیار وقت گیر و زیاد است و شهردار تهران عملا وقت آن را که مانند یک عضو هیات دولت در این جلسات شرکت کند ندارد زیرا کاری هم در این جلسات ندارد. تصمیم گیریهای هیات دولت در سطح ملی و فعالیتهای شهرداری تهران در مقیاس محلی است.