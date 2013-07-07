بیانیه تهدید آمیز ارتش مصر/ 15 روز حبس برای برخی رهبران اخوان المسلمین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش مصر در بیانیه ای اعلام کرد: هر کسی که به خشونت روی بیاورد زندگی خود را به خطر خواهد انداخت و با وی همچون قانون تعامل خواهد شد. در این بیانیه تاکید شده است که ارتش با آزادی بیان مخالف نیست، اما درباره خشونت و تخریب زیر ساخت های نظامی هشدار می دهد.

الیوم السابع نیز گزارش داد که دادستانی جنوب قاهره شب گذشته طی تصمیمی اعلام کرد که چهار نفر از رهبران گروه اخوان المسلمین مصر به اتهام تشویق مردم به خشونت 15 روز حبس خواهند شد. "خیرت الشاطر" معاون دبیر کل، "محمد مهدی عاکف" دبیرکل سابق، "محمد سعد الکتاتنی" رئیس حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین و "محمد رشاد بیومی" یکی دیگر از رهبران اخوان المسلمین از جمله متهمان هستند.