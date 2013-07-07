  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۰۲

آخرین خبرها از سرزمین فراعنه؛

بیانیه تهدید آمیز ارتش مصر/ 15 روز حبس برای برخی رهبران اخوان المسلمین

بیانیه تهدید آمیز ارتش مصر/ 15 روز حبس برای برخی رهبران اخوان المسلمین

بیانیه تهدید آمیز ارتش مصر خطاب به مردم و دستور حبس 15 روزه برای چهار نفر از رهبران اخوان المسلمین از جمله خبرهای مصر به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش مصر در بیانیه ای اعلام کرد: هر کسی که به خشونت روی بیاورد زندگی خود را به خطر خواهد انداخت و با وی همچون قانون تعامل خواهد شد. در این بیانیه تاکید شده است که ارتش با آزادی بیان مخالف نیست، اما درباره خشونت و تخریب زیر ساخت های نظامی هشدار می دهد.

الیوم السابع نیز گزارش داد که دادستانی جنوب قاهره شب گذشته طی تصمیمی اعلام کرد که چهار نفر از رهبران گروه اخوان المسلمین مصر به اتهام تشویق مردم به خشونت 15 روز حبس خواهند شد. "خیرت الشاطر" معاون دبیر کل، "محمد مهدی عاکف" دبیرکل سابق، "محمد سعد الکتاتنی" رئیس حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین و "محمد رشاد بیومی" یکی دیگر از رهبران اخوان المسلمین از جمله متهمان هستند.

 

 

کد مطلب 2091541

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها