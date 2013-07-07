  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۱۹

"یوسین بولت" با پیراهن منچستریونایتد به میدان می‌رود

"یوسین بولت" با پیراهن منچستریونایتد به میدان می‌رود

سرانجام رویای "یوسین بولت" برای بازی در تیم فوتبال منچستریونایتد به واقعیت می‌پیوندد و این سریع‌ترین دونده جهان ماه آینده با پیراهن تیم محبوبش به میدان می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "یوسین بولت" ماه آینده در دیدار خداحافظی دوستش "ریو فردیناند" در بازی مقابل سویا در اولدترافورد به میدان خواهد رفت.

یک منبع نزدیک به باشگاه منچستریونایتد به سان گفت: یوسان سرانجام به آرزویش رسید و در کنار ریو به بازی خواهد پرداخت. خیلی جذاب و دیدنی است اگر کنترل توپ و پاس‌های یوسین با سرعتش منطبق شود. این یک بازی کامل خواهد بود.

بولت 26 ساله که اهل جاماییکا است پیش از این به سرمربی پیشین منچستریونایتد "سرآلکس فرگوسن" التماس کرده بود تا به او شانسی برای بازی در تیم دهد. او گفت: می‌دانم که می‌توانم تغییری ایجاد کنم. من سریع‌ترین بازیکن تیم خواهم بود اما همچنان بازی هم می‌توانم بکنم.

کد مطلب 2091608

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها