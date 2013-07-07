به گزارش خبرگزاری مهر، "یوسین بولت" ماه آینده در دیدار خداحافظی دوستش "ریو فردیناند" در بازی مقابل سویا در اولدترافورد به میدان خواهد رفت.

یک منبع نزدیک به باشگاه منچستریونایتد به سان گفت: یوسان سرانجام به آرزویش رسید و در کنار ریو به بازی خواهد پرداخت. خیلی جذاب و دیدنی است اگر کنترل توپ و پاس‌های یوسین با سرعتش منطبق شود. این یک بازی کامل خواهد بود.

بولت 26 ساله که اهل جاماییکا است پیش از این به سرمربی پیشین منچستریونایتد "سرآلکس فرگوسن" التماس کرده بود تا به او شانسی برای بازی در تیم دهد. او گفت: می‌دانم که می‌توانم تغییری ایجاد کنم. من سریع‌ترین بازیکن تیم خواهم بود اما همچنان بازی هم می‌توانم بکنم.