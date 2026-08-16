تندباد و گردوخاک در راه تهران؛ هشدار هواشناسی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران، پیش از ظهر یکشنبه با صدور هشدار سطح زرد شماره ۳۸، ضمن تأیید هشدار پیشین، نسبت به فعالیت سامانه جوی جدید و تشدید ناپایداری‌های جوی در سطح استان هشدار داد.

در این اطلاعیه آمده است: سامانه مذکور از دوشنبه ۲۶ مردادماه آغاز شده و تا پنجشنبه ۲۹ مردادماه در استان تهران فعال خواهد بود که پیامد اصلی آن افزایش سرعت وزش باد و وقوع تندبادهای موقتی به‌ویژه در ساعات عصر و شب است.

اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: در نوار مرزی جنوبی و غربی استان و همچنین ارتفاعات، در برخی ساعات وزش باد شدید تا بسیار شدید پیش‌بینی می‌شود و در مناطق جنوبی، غربی و بخش‌هایی از مناطق مرکزی استان نیز وزش باد نسبتاً شدید تا شدید مورد انتظار است.

بر اساس این هشدار، احتمال سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت از جمله داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات مستقر در فضای باز وجود دارد.

در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است: خیزش گردوخاک، کاهش موقت دید افقی و افت کیفیت هوا به‌ویژه در مناطق جنوبی و غربی استان تهران و شهر تهران دور از انتظار نیست و احتمال انتقال گردوغبار از استان‌های همجوار به نوار جنوبی و غربی استان نیز وجود دارد.

اداره کل هواشناسی استان تهران در بخش توصیه‌های این هشدار خواستار احتیاط در ترددهای جاده‌ای، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست، خودداری از حضور در تأسیسات مرتفع از جمله برج‌ها و دکل‌ها، اجتناب از پرواز گلایدر، بالگرد و هواپیماهای سبک و همچنین پرهیز از توقف در مجاورت درختان کهنسال و سازه‌های ناتمام شد.

در این اطلاعیه همچنین بر لزوم مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، رعایت نکات ایمنی در فعالیت‌های عمرانی، استفاده از ماسک بهداشتی در مناطق درگیر گردوخاک و محافظت از تأسیسات حساس در برابر گردوغبار تأکید شده است.