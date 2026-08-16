به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم آرا ظهر امروز یکشنبه در کارگروه جوانی جمعیت و صیانت از خانواده با تبریک حلول ماه ربیعالاول و گرامیداشت راه رهبر شهید و شهدا، برای رهبر معظم انقلاب اسلامی آرزوی طول عمر و سلامتی کرد و در ادامه بر لزوم خروج از رویکرد جزیرهای دستگاهها در موضوع جمعیت تأکید کرد.
انتقاد از فعالیت جزیرهای دستگاهها در حوزه جوانی جمعیت
وی گفت: نسل ما عموماً نسل شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» بودیم؛ زمانی همه دستگاههای اجرایی دستبهدست هم دادند تا به این نقطه برسیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با انتقاد از عملکرد کنونی دستگاهها، تصریح کرد: امروز همگی جزیرهای عمل کردیم و جلسات ما آمار محور بود و حتی یک آمار تجمیعی در دست نداریم؛ هیچ ارگانی بهتنهایی نمیتواند کار کند و باید کنار هم باشیم و با همافزایی پیگیر شویم.
وی با تأکید بر ضرورت انعقاد تفاهمنامه میان دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: باید دستگاهها با هم تفاهمنامه بنویسند و کار کنند؛ چراکه کار فرهنگی انجامدادن، سرمایهگذاری است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به اثربخشی فعالیتهای فرهنگی و هنری اظهار کرد: ماحصل ۱۰ سال مطالعه را میتوان در قالب یک پوستر، کاریکاتور و اثر هنری رقم زد که تأثیری بهمراتب بیشتر دارد.
سقطجنین در خانوادههای مرفه بیشتر است
محتشم آرا در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سقطجنین اشاره کرد و گفت: مسئله سقطجنین، ضمن اذعان به مسائل اقتصادی، اما آمارها نشان میدهد که در خانوادههای مرفه بیشتر دیده میشود.
وی مطالبهگری را مسئلهای مهم دانست و افزود: هنرمند قبل از هر کاری مطالبهگری میکند و برای معیشت خود فعالیت میکند؛ نمیشود از او کار خواست و حقالزحمه آن را نداد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با بیان اینکه ضعیفترین بخشهای اداری ما نهادهای فرهنگی هستند و انتظارات از آنها بیشتر از سایر ارگانهاست، تأکید کرد: ما همگی پایکار هستیم و این وظیفه شرعی ماست و در این زمینه کوتاهی نمیکنیم؛ آمادگی داریم در حوزه فرهنگ و هنر از مقوله فرزندآوری و جلوگیری از سقطجنین کار انجام دهیم.
محتشم آرا با اشاره به شرایط کشور، تصریح کرد: کشور در حوزه دفاع است و اولویت همه چیز است؛ شرایط برگزاری تئاتر باشد، یکی از موارد هم این موضوع خواهد بود. آمادگی داریم با علوم پزشکی یک سریکارها انجام دهیم و تفاهمنامه تنظیم کنیم.
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