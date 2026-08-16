آقای وزیر! عدالت در سلامت را جاری کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه ای به محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، آمده است: در وضعیت خطیر کنونی کشور، نظام سلامت از یک سو با بحران سالمندی جمعیت و از سوی دیگر با کمبود نیروی متخصص و ارائه خدمات تخصصی در مناطق کم‌برخوردار مواجه است؛ اجرای بند (پ) ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت که افزایش سالانه حداقل ۱۲ درصدی ظرفیت تخصص پزشکی را بر وزارت بهداشت تکلیف کرده است، نه یک مسئله عددی و آماری، بلکه آزمونی برای سنجش عزم نظام سلامت در تحقق عدالت در دسترسی و ارتقا کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی است.

آرمان انقلاب اسلامی، شکستن انحصارهای تبعیض‌آمیز و برپا داشتن عدالت است؛ این همان مسیری است که گفتمان شهید امت، بدان پافشاری می‌نمود و ما دانشجویان انقلابی اجرای آن را الزامی می‌دانیم. راه امام شهید راه ملاحظه‌کاری در برابر صاحبان قدرت نیست؛ راه ایستادن بر سر حق مردمی است که در شهرستان‌های خالی از پزشک متخصص چشم امید به شما مسئولین و متولیان سلامت کشور دارند. اگر امام شهید برای برپایی جامعه‌ای عادلانه جان خود را فدا نمود، امروز مسئولیت ما این است که اجازه ندهیم منافع گروه‌های خاص بر حق میلیون‌ها ایرانی برای دسترسی عادلانه به خدمات سلامت غلبه کند. ما دانشجویان، افزایش ارائه خدمات تخصصی در کشور را فقط یک مطالبه صنفی نمی‌دانیم؛ پنداشت ما آن است که اگر کسی به تخصصی علاقه داشت، عادلانه بدان دست یابد و در جایی که کشور به او نیاز دارد به ارائه خدمت بپردازد. اما آنجا که حق از مسیر خود خارج شود، قانون به خوبی اجرا نشود و یا آنکه دست های پشت پرده آن را ضعیف بشمارند، دیگر نمی‌توان سکوت را جایز دانست.

ما دانشجویان عضو اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور، به تأسّی از رهبر شهید انقلاب، از هرگونه تخطی از قانون بیزاری جسته و آن را برخلاف مشی آن شهید والامقام می‌دانیم. اکنون وزارت بهداشت، در جایگاهی است که می‌تواند عدالت در آموزش و عدالت در ارائه خدمات درمانی تخصصی را تضمین کند. عدالت یعنی فرزند یک خانواده در سیستان‌وبلوچستان، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان یا خوزستان، به دلیل محل تولد و زندگی‌اش از دسترسی به پزشک متخصص محروم نباشد. نمی‌توان از عدالت در سلامت سخن گفت، اما در سیاست‌گذاری نیروی انسانی، نیاز مناطق محروم را به حاشیه راند. لکن نفوذ صاحبان قدرت در بدنه این وزارتخانه، نگرانی عمومی از ایفای نقش این وزارت در تامین منافع ملی، عدالت و آمادگی در برابر بحران‌ها را در ذهن ما دانشجویان ایجاد کرده است؛ به نحوی که شبهه تغییر ماهیت این وزارت از متولی نظام سلامت به پایگاه تامین منافع صنفی به وجود آمده‌است. چرا که بررسی آماری داده‌های حاصل از دو سال اجرای قانون فوق الذکر، نشان از اجرای ناقص و حتی مغرضانه قانون توسط اجزای این وزارتخانه دارد. اینک عملکرد وزارتخانه مارا به سوالاتی واداشته که پاسخ آنها از مقام وزارت لازم می‌دانیم.

آقای وزیر! از شما می‌خواهیم صریح و شفاف پاسخ دهید: مبنای تعیین ظرفیت هر رشته چه بوده است، سهم نیاز مناطق محروم در این تصمیمات چقدر بوده‌ و چه سازوکاری تضمین می‌کند که فشار انجمن‌های صنفی، جایگزین نیازسنجی علمی و عدالت‌محور نشود.

داده‌های رسمی منتشر شده از دفترچه انتخاب رشته آزمون رزیدنتی در دوسال گذشته نشان از نوعی کوته‌بینی در اجرای قانون دارد. چرا ۵۰ درصد (۲۸۶ نفر) از کل افزایش ظرفیت قانون مذکور (۵۷۴ نفر)، به رشته‌هایی تخصیص داده شده‌اند که ظرفیت آنها در سالیان گذشته نیز پر نشده است و در عمل تنها بر تعداد صندلی‌های خالی این رشته‌ها افزوده گردیده‌است. عجیب‌تر آنکه افزایش ظرفیت رشته‌های ضروری و مورد نیاز مناطق محروم مانند جراحی عمومی، ارولوژی، جراحی گوش و حلق و بینی و رادیولوژی کمتر از ۱۲ درصد بوده است. پشت پرده این تصمیم چیست؟ آیا این اقدام نوعی طراحی برای سوزاندن صندلی‌های آزمون رزیدنتی نیست؟

آقای ظفرقندی! آیا می‌دانید در معاونت آموزشی زیر مجموعه‌تان چه می‌گذرد؟ آیا می‌دانید ظرفیت رشته‌ای که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰ صندلی خالی داشته، در دو سال اجرای قانون توسط معاونت آموزشی از ۱۶۸ نفر با ۳۳ درصد افزایش به ۲۲۴ نفر رسیده است! ولی ظرفیت رشته مورد نیازی مانند جراحی گوش و حلق و بینی که یکی از مسائل شایع در مناطق محروم است، در دو سال اجرای قانون از ۸۶ نفر به ۹۳ نفر رسیده که تنها ۸ درصد افزایش یافته است! آیا می‌دانید ظرفیت رشته اورولوژی که از قضا تخصص معاون آموزشی وقتتان نیز بوده، در سال گذشته نه تنها افزایش نیافته بلکه کم شده است! آیا این رشته، مورد نیاز مناطق محروم و آمادگی برای بحران سالمندی نیست؟

چرا اقدام جدی برای بهبود وضعیت رزیدنت‌ها نمی‌شود، چرا افزایش حقوق رزیدنتی تنها ۴۰ درصد بوده درحالی که پایه حقوق کارگری ۶۰ درصد افزایش یافته است. چگونه از یک رزیدنت متاهل انتظار دارید با حقوق ۳۲ میلیون تومانی، بیش از ۳۵۰ ساعت در ماه در بیمارستان کار کند، این وضعیت نه تنها حرفه‌ای نیست بلکه انسانی هم نیست! چگونه توقع دارید رزیدنتی که تناسبی میان ساعات کاری و حقوقش برقرار نیست، در راستای آرمان عدالت و ارائه خدمات درمانی مناسب به مردم گام بردارد؟

با توجه‌به موارد فوق‌الذکر، ما اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور، تا پاسخ صریح جنابتان و همچنین اجزای وزارت، مطالبه خود را طبق مشی امام شهید ادامه خواهیم داد و پیشنهاداتی در راستای اجرای صحیح قانون ارائه می‌نماییم.

۱- عدم تخصیص افزایش ظرفیت به رشته‌هایی که در سال گذشته پر نشده‌اند و ایجاد مشوّق برای بالا بردن اقبال ورود به این رشته‌ها که از جمله تناسب حقوق با ساعات کاری و تعداد کشیک، شفافیت اختیارات گروه‌های آموزشی، ایجاد مرخصی‌های ویژه برای بانوان، ایجاد تسهیلات برای پزشکان خانم، ایجاد تسهیلاتی برای بهبود معیشت متاهلین است.

۲- تخصیص حداقل ۱۲ درصد افزایش ظرفیت به سایر رشته‌ها در سال کنونی و جبران عقب ماندگی عدم افزایش ظرفیت کافی در طی دو سال گذشته در رشته‌هایی مثل اورولوژی، جراحی گوش و حلق و بینی، رادیولوژی، جراحی عمومی و چشم پزشکی.

۳- افزایش حقوق رزیدنتی در تمامی رشته‌ها برای نیمه دوم سال حداقل به میزان ۵۰ درصد و بیشتر از آن براساس میزان ساعات کاری و تعداد کشیک در هر رشته.

امید است در راستای بهبود شرایط و همچنین اجرای صحیح قانون پایدار و کوشا باشید.

انجمن های امضا کننده

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی آبادان

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی دزفول

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی قم

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی شیراز

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد واحد کرج

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌ علوم پزشکی زاهدان

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه یاسوج

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه اراک

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اصفهان

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی تبریز

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه لرستان

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه فرهنگیان کرمان

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اردبیل

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد مشهد

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه پیام نور شهرکرد

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تفرش

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران